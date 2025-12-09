Artistas de la talla de Miquel Barceló o Marisa González claman contra los impuestos gubernamentales

Más de 1.000 artistas españoles visuales han firmado el manifiesto 'Artistas Visuales España firman IVA Cultural YA' en el que exigen que España adopte un IVA reducido para las ventas de obras de arte, antigüedades y objetos de colección, similar al que tienen países como Francia, Italia, Alemania o Portugal.

"En un contexto económico y cultural especialmente difícil, esta diferencia con los países de nuestro entorno está siendo extraordinariamente perjudicial para el arte contemporáneo en España puesto que menoscaba la competitividad de las galerías de arte españolas haciendo prácticamente inviable su labor de defensa, apoyo, promoción e internacionalización del arte", han denunciado los firmantes, que presentarán el documento este miércoles en el Círculo de Bellas Artes.

En el documento, los artistas piden al Gobierno que transponga de forma "inmediata" la Directiva europea y que reduzca el IVA a cifras similares al entorno europeo, que se sitúa entre un 5% y un 8%, y lamentan que España "penalice" su trabajo con un IVA "100% más alto que el aplicado en otros Estados miembros".

"La falta de acción por parte del Gobierno ya está teniendo consecuencias graves y tangibles. No aplicar el IVA cultural frena el desarrollo de nuestras artes visuales, y nos penaliza a los artistas y al legado cultural de nuestro país", ha afirmado.

En este sentido, alertan de que tanto los profesionales como las galerías de arte son los "grandes" olvidados de las políticas culturales y señalan que se encuentran en "desventaja" frente a la música, artes escénicas o el cine, "cuyos profesionales cuentan con un tipo reducido de IVA en las ventas de sus creaciones a través de distribuidores".

"Esta situación es injusta e insostenible, y contradice los principios de equidad cultural que deberían guiar la acción de cualquier gobierno comprometido con la cultura, dificultando la profesionalización e internacionalización de nuestro trabajo como artistas, limitando la competitividad de las galerías españolas que nos representan", aseguran en el manifiesto.

Entre los firmantes del manifiesto figuran, entre otros, artistas que han representado a España en la Bienal de Venecia de los últimos años como Ignasi Aballí, Sandra Gamarra, Oriol Vilanova, Miquel Barceló o Jordi Colomer; Premios Velázquez de Artes Plásticas como Marisa González, Luis Gordillo, Francesc Torres; o Premios Nacionales de Artes Plásticas como Jordi Teixidor, Rogelio López Cuenca, y Pedro G. Romero.