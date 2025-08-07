Cuál es el cuadro más importante de la historia de España: el debate que ha abierto Pérez-Reverte llega al extranjero

El prestigioso periódico británico The Times ha recogido el debate iniciado en España por dos tuits del escritor Arturo Pérez‑Reverte, con lo que se cuestiona cuál sería la pintura más importante del país: ¿el Guernica de Picasso o Las Meninas y El duelo a garrotes de Goya?

El conflicto comenzó el 3 de agosto cuando Pérez‑Reverte vio en una emisora de radio una afirmación categórica sobre el Guernica como la obra más relevante de la pintura española. Sorprendido, expresó en redes: “Todavía no me he repuesto de la impresión”. A un usuario que le preguntó su opinión, respondió: “Tal vez Las Meninas, pero es sólo mi opinión”.

Unos minutos después, compartió otro tuit donde matizó su postura: “Picasso nos pintó el Guernica, pero Goya nos pintó el alma”, señalando que, aunque no está seguro de cuál es la obra “más relevante”, considera que el Duelo a garrotes de Goya es “el más representativo”.

El Times destaca el contraste interpretativo que este debate desata: por una parte, el Guernica, símbolo de la España marcada por la Guerra Civil y abrazada por la modernidad democrática; por otra, Goya como testigo directo del sufrimiento y contradicciones históricas del país, reflejando “el alma española”