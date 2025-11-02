Gift of Art: donde la creatividad se transforma en solidaridad

Gift of Art es una galería digital impulsada por Global Gift Foundation y The Global Art Company y creada por la galerista española Carol Sepúlveda, colaboradora de este diario, con el propósito de transformar la creatividad en una herramienta de cambio. Desde su experiencia en el ámbito del arte contemporáneo, Sepúlveda ha desarrollado este proyecto con una visión innovadora: honrar el trabajo de los artistas y, al mismo tiempo, destinar los beneficios que obtendría una galería convencional a los proyectos sociales de Global Gift Foundation. Así, cada obra adquirida en Gift of Art se convierte directamente en una contribución que mejora la vida de personas y comunidades en situación de vulnerabilidad.´

«El arte tiene la responsabilidad de documentar la sociedad, y en estos tiempos, considero fundamental que el arte sea fuente de la empatía y la esperanza que necesita el mundo. Con Gift of Art queremos que esa ayuda sea directa y tangible», dice la impulsora de la galería digital. Gif of Art presenta una selección de obras procedentes de talleres de artistas contemporáneos y de reconocidas colecciones privadas como Salustiano, Jaime Monge, Moisés Yagües, Anna Barrachina, dEmo o Domingo Zapata. La galería refleja la riqueza del panorama artístico actual y hace del espacio un punto de encuentro entre la creación, la conciencia social y la tecnología.

Gracias al respaldo tecnológico de IT Gallery, líder en soluciones digitales para el mundo del arte, la plataforma GiftOfArt.eu ofrece una experiencia completamente en línea, segura, fluida y accesible desde cualquier lugar del mundo. Porque esta galería, aunque está creada en España, es un proyecto internacional y multilingüe, y así se verá reflejado también en las obras de arte que ofrecerá.

Una experiencia en línea

Global Gift Foundation, fundada por la empresaria y filántropa María Bravo, desarrolla proyectos solidarios en distintas partes del mundo. Su misión es mejorar la vida de niños, mujeres y familias en situación de vulnerabilidad, promoviendo la inclusión, la educación, la salud y la igualdad de oportunidades. A través de centros comunitarios y programas sostenibles, la fundación impulsa un cambio real y duradero en las comunidades más necesitadas.

Asimismo, The Global Art Company es una organización dedicada a la promoción, a la gestión y a la difusión del arte contemporáneo a nivel internacional. Su labor se centra en crear puentes entre artistas, coleccionistas e instituciones culturales, impulsando proyectos que combinan creatividad, innovación y compromiso social. Es la versión 2.0 de una galería de arte convencional, donde se impulsa la carrera de los artistas con métodos innovadores.

Gift of Art, por su parte, es una galería digital creada por Carol Sepúlveda en colaboración con Global Gift Foundation y The Global Art Company. La plataforma reúne obras de artistas y colecciones privadas, destinando los beneficios íntegramente a proyectos sociales de la fundación.