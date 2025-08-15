El Gran Museo Egipcio cerrará durante tres semanas para preparar su inauguración

El Gran Museo Egipcio (GEM) cerrará sus puertas a las visitas a partir del 15 de octubre para preparar las ceremonias de la inauguración oficial, que arrancará el 1 de noviembre y se extenderá durante tres días, y las reabrirá al público el 4 de noviembre, informó este jueves el Ministerio de Antigüedades. "Como parte de los preparativos finales para la inauguración oficial del Gran Museo Egipcio, prevista para el 1 de noviembre, el museo permanecerá cerrado temporalmente del 15 de octubre al 4 de noviembre de 2025", destacó el ministerio en un comunicado.

El director ejecutivo de la Autoridad del Gran Museo Egipcio, Ahmed Ghoneim, aclaró en la nota que el periodo del cierre se dedicará a diversas tareas organizativas y logísticas para preparar la ceremonia de inauguración oficial. Además, señaló que el GEM reanudará la recepción de visitantes a partir del 4 de noviembre en horario oficial, coincidiendo con el 103º aniversario del descubrimiento de la tumba de Tutankamón.

A principios de este agosto, el Gobierno egipcio fijó el 1 de noviembre de este año como la nueva fecha para la apertura total del GEM, después de que las autoridades aplazaran el esperado evento previsto para el pasado 3 de julio debido a los ataques cruzados entre Israel e Irán. Con la inauguración oficial, los visitantes tendrán acceso a todas las salas del museo, considerado como "la cuarta pirámide" por su diseño y proximidad a las tres pirámides de Guiza, y podrán ver más de 57.000 objetos que muestran diferentes etapas de la civilización faraónica.

Pese a esta apertura total, anteriormente el GEM fue abriendo algunos espacios para que los visitantes pudieran disfrutar de diferentes partes de la muestra, como hizo el 16 de octubre con la apertura de tres salas donde se exhiben 14.000 piezas. El GEM está preparado para recibir hasta a 15.000 personas diarias, y el Gobierno egipcio quiere inaugurar por todo lo alto el museo más grande del mundo dedicado a una única civilización.