El Museo Meadows acoge 60 obras maestras de pintores de Europa, Estados Unidos y Puerto Rico

Sesenta obras maestras de los principales pintores de Europa, Estados Unidos y Puerto Rico, algunas de las cuales viajan por primera vez a Norteamérica, se podrán ver en el Meadows hasta el 22 de junio para después viajar a otras cinco instituciones: el Brigham Young University Museum of Art (en Provo, Utah); el Museum of Fine Arts, en Houston; el Oklahoma City Museum of Art; el Wadsworth Atheneum Museum of Art (en Hartford, Connecticut); y el Cincinnati Art Museum. El Museo Meadows de Dallas acoge desde el 23 de febrero una exposición itinerante titulada "El sentido de l0 bello : seis siglos de pinturas del Museo de Arte de Ponce", coorganizada entre ambos museos y que tiene como primera sede la ciudad de Dallas.

El edificio característico del Museo de Arte de Ponce que data de 1965 y que fue construido por Edward Durell Stone se encuentra experimentando una importante remodelación desde 2020 debido a una serie de terremotos que golpearon la costa sur de la isla. Sin embargo, el singular museo, que es una de las instituciones culturales más significativas del Caribe, se ha revelado imprescindible. Tras el cierre temporal de sus galerías, el museo prestó muchas de sus grandes obras de arte a museos de todo el mundo y organizó una pequeña exposición de arte puertorriqueño que ha estado viajando por EE UU desde 2022. Mientras tanto, las exposiciones han estado montadas en el edificio anexo del museo, donde la investigación, la conservación, los programas educativos y las ventas al por menor han continuado de manera constante.

Iraida Rodríguez-Negrón, curadora del Museo de Arte de Ponce, creó y desarrolló "El sentido de lo bello" que se presenta en el museo bajo el liderazgo de la directora ejecutiva Deborah L. Roldán. “Esta gira ocurre en un momento fundamental para el Museo de Arte de Ponce, ya que continuamos con las remodelaciones en nuestro edificio histórico mientras que mantenemos viva la misión de compartir la belleza de nuestra colección en Puerto Rico y en el extranjero”, comentó Roldán. “Estamos entusiasmados por inaugurar la gira de la exposición 'El sentido de lo bello' en el renombrado Museo Meadows. Somos instituciones hermanas en muchos sentidos y compartimos historias paralelas; ambas colecciones empezaron gracias a líderes empresariales visionarios en la década de 1950, quienes, más tarde, crearon los museos para traer el arte a las comunidades. El Museo de Arte de Ponce abrió en 1959 y el Meadows en 1965, el mismo año que el Museo de Arte de Ponce inauguró su edificio Durell”.

Vista de sala de "El sentido de lo bello" con las obras de Fredericc Lord Leighton, Bouguereau y James Tissot Guy Rogers III

Como parte de la colaboración, el Museo Meadows le va a prestar una “obra maestra invitada” al Museo de Arte de Ponce cuando reabra de manera total: "Figura femenina" (Sibila con tabula rasa) (c. 1648) del artista español Diego Velázquez (1599-1660). “En el Meadows nos enorgullecemos de haber sido el primer museo que presenta esta exposición y hemos fomentado con entusiasmo su desarrollo desde el principio”, declara Amanda W. Dotseth, directora Linda P. y William A. Custard del Museo Meadows y titular de la cátedra Centennial Chair en la Meadows School of the Arts, SMU. “Esperamos incluir a las audiencias del norte de Texas a las extraordinarias colecciones diversas y ricas del Museo de Arte de Ponce”.

Rubens, Courbet, El Greco, Sorolla...

La exposición incluye 60 pinturas desde el siglo XVI hasta el siglo XXI, que están acompañadas de textos descriptivos en inglés y español. Entre las pinturas que se exponen, figura "Sol ardiente de junio" (1895) de Frederic, lord Leighton (1830-1896), una de las obras más destacadas de la colección prerrafaelita del museo, de renombre internacional.

Los visitantes también pueden admirar pinturas religiosas de Lucas Cranach el Viejo, Peter Paul Rubens y Anthony van Dyck; escenas históricas y míticas de Jean-Léon Gérôme y Angelica Kauffmann; retratos de sir Joshua Reynolds y Elisabeth Louise Vigée-LeBrun; paisajes de Frederic Edwin Church, Claude Lorrain y Gustave Courbet; y escenas de género de William-Adolphe Bouguereau y James Tissot.

La conservadora del Museo Meadows Patricia Manzano Rodríguez explica que “la colección del Museo de Arte de Ponce comprende excelentes obras de artistas españoles que se sentirán en su hábitat en el Meadows, como las pinturas de El Greco, Jusepe de Ribera, Francisco de Goya, Raimundo de Madrazo y Garreta, y Joaquín Sorolla y Bastida”, declaró Manzano Rodríguez. “Por esta razón, hemos elegido una opción distinta para exponer estos lienzos, a diferencia de las otras sedes; los hemos instalado junto a las obras de nuestra colección permanente, donde pueden complementarse y generar conversaciones”. También, algo único en la presentación del Museo Meadows, es que se exhiben dos esculturas policromadas de madera de los artistas del siglo XVII Pedro de Mena y José de Mora, las cuales viajan exclusivamente para el Meadows.

Una galería dedicada a las obras de artistas puertorriqueños refleja el orgullo histórico y la rica cultura de las islas del Caribe. La amplia selección incluye desde imágenes devocionales del pintor de finales del siglo XVIII José Campeche y Jordán hasta las obras de artistas contemporáneos como Myrna Báez, Francisco Rodón y María de Mater O’Neill.

Para ampliar la calidad de esta exposición, el Museo de Arte de Ponce ha editado un catálogo bilingüe, profusamente ilustrado, cuya dirección editorial ha estado a cargo de Rodríguez-Negrón. En dicho libro se incluye un ensayo de la curadora que relata la historia del museo y el desarrollo de su colección, junto con participaciones de expertos de Puerto Rico y de EE. UU. sobre cada una de las obras que comprende la exposición.