El Museo Picasso inaugura una muestra que vincula la obra del malagueño con la de Mingote

El Museo Picasso-Colección Eugenio Arias, en Buitrago del Lozoya, inaugura este miércoles la exposición 'Picasso en la obra de Mingote', que desvela un capítulo hasta ahora inexplorado en la prolífica carrera de Antonio Mingote, ofreciendo al público "una perspectiva renovada sobre la genialidad del célebre dibujante".

La muestra está concebida como "un viaje a través del tiempo" en el que se presentan las obras de Mingote en orden cronológico, lo que permite al visitante apreciar la evolución de sus referencias a Picasso, desde las primeras alusiones hasta las más explícitas, según explica el Museo en una nota.

Con ello, se apreciará que, aunque sus trayectorias artísticas discurrieron por caminos muy distintos, "en ambas convergen la misma mirada libre, provocadora y humanista sobre el mundo", agrega el centro.

Con todo, defienden que esta exposición ofrece una oportunidad para "descubrir a dos genios de su tiempo y de sus disciplinas a través de un diálogo visual entre ambos", que revela la "huella sutil pero poderosa" que la revolución picassiana dejó en el trazo, el color y la concepción creativa de Mingote.

La exhibición, comisariada por Carlos Villanueva y Juan García Cerrada, se podrá ver hasta el 7 de diciembre con entrada libre y gratuita