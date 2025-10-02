El Palacio de Santa Bárbara se convierte en un hogar para el arte con ART IN PLACE 2025

Madrid volverá a ser escenario de una de las propuestas más singulares del calendario cultural. Del 2 al 5 de octubre de 2025, el Palacio de Santa Bárbara acogerá la segunda edición de ART IN PLACE, una cita que elimina las fronteras entre arte, diseño e interiorismo al transformar los salones de este edificio histórico en la casa imaginaria de un coleccionista.

En esta ocasión, el papel se convierte en protagonista, con obras que exploran múltiples posibilidades: dibujos, collages, esculturas e instalaciones convivirán con piezas en otros soportes como pintura, fotografía, cerámica, textiles, mobiliario y lámparas.

Art in Place Cedida

Según explica su director, Óscar García García, el proyecto busca trasladar el arte a un contexto cotidiano: “ART IN PLACE fusiona arte, diseño e interiorismo a través de una decoración ecléctica que simula la casa de un coleccionista. Encontramos pintura, escultura y fotografía, pero también muebles, cerámicas, obra textil o lámparas”.

Más de 60 artistas

La cita reunirá a más de 60 artistas, diseñadores y firmas de interiorismo y decoración, consolidando su carácter internacional y ecléctico. Entre los participantes se encuentran desde Francis Bacon a Nicoläs Villamizar, Fernando Maselli, Anna Barrachina, Toni Porto, Xiguan Lei, Diego Villalba, Evangelina Esparza, Rosalía Banet, Jaime Monge, o Belin.

La lista se completa con galerías, estudios y firmas de interiorismo como Pott Gallery, The Global Art Company, Dovain Studio, Caliper, Viridian, Welcome Design, Estudio BB, Nagami, UA-K, La Ebanistería, Oliva Iluminación, CASAHARI, Caotics y Vide-Greniers, entre otras.

Óscar García García, director de Art in Place Cedida

Más allá de la exposición, ART IN PLACE ofrece un programa paralelo con visitas guiadas, encuentros con artistas y diseñadores, catas de vino, comidas privadas para coleccionistas y presentaciones exclusivas. Todo ello convierte a la feria en un espacio vivo y experiencial, donde el arte se integra en la vida cotidiana y el público puede relacionarse con él de un modo directo y envolvente.

El escenario elegido refuerza la propuesta. El Palacio de Santa Bárbara, construido en 1866 por Juan de Madrazo y Kuntz, es un ejemplo destacado de la arquitectura decimonónica con influencias góticas. Sus 450 metros cuadrados distribuidos en seis salones luminosos proporcionan un marco idóneo para la interacción entre arte y diseño, realzando la idea de habitar el arte en un entorno real.

Obra de Felipe Pantone Cedida

Impulsada por Art Fairs, Too Many Friends y Aluz, responsables también de ferias como JUSTMAD y SUMMA Mallorca, ART IN PLACE 2025 se consolida como una cita imprescindible para artistas, coleccionistas, galeristas y amantes del arte contemporáneo.

En el Palacio de Santa Bárbara, del 2 al 5 de octubre de 2025. No se lo pierdan.