SOUL, Jaime Monge y el color como lenguaje del alma

El artista madrileño Jaime Monge ha inaugurado en su taller de Madrid la serie SOUL, un proyecto que marca un giro en su trayectoria y que propone al espectador una experiencia centrada en el color como vehículo de emoción.

Monge explica que esta colección nace de «la necesidad de dejar de interpretar y empezar a sentir». En estas obras, el color se convierte en protagonista absoluto: no se plantea como un recurso decorativo ni simbólico, sino como emoción pura expresada en lienzos con forma de estados anímicos. Cada pieza se articula en torno a un color específico con capacidad de evocar sensaciones profundas e instintivas.

Las figuras humanas, rasgo distintivo en la obra del artista, permanecen presentes, pero ahora en un papel secundario. Representadas en blanco, casi diluidas en la superficie, dejan de reclamar la mirada directa. Su función es acompañar, habitar el espacio pictórico y permitir que la vibración del color se imponga. «Ya no son protagonistas. El centro lo ocupa la emoción», señala Jaime Monge.

Con SOUL, el artista invita al público a abandonar la lógica y entregarse a un lenguaje silencioso, el del color, capaz de despertar emociones universales. La colección es un recorrido introspectivo en el que cada espectador puede reconocerse en la intensidad cromática de las obras.

Jaime Monge con solo 35 años es la voz más fuerte y personal del panorama pictórico actual del país. La colección se puede visitar toda la semana, con cita previa, en el taller del artista en Madrid. Jaimemonge.com