Los tres "milagros" que el Museo del Prado concede a la Galería de las Colecciones Reales

La Galería de las Colecciones Reales ha presentado tres nuevas obras invitadas, de Francisco de Goya (1746-1828), procedentes del Museo del Prado. Unas piezas que "son un milagro que se conserven", según ha dicho el director del Prado, Miguel Falomir en el acto de presentación.

"El tapiz era la máxima expresión artística que podía haber en una decoración palatina. Se consideraba un fin en sí mismo, todo el proceso anterior carecía de importancia en la época. Se conserva menos de 1 por ciento de los cartones producidos", ha asegurado Falomir.

En la planta de los Borbones

Las obras recibidas son el retrato 'Carlos III, cazador' y los cartones para tapices 'La vendimia o El Otoño' y 'El cacharrero'. Estos cuadros se pueden ver ya en la planta de Borbones, en el ámbito dedicado a este monarca, hasta el próximo mes de marzo de 2026.

La llegada de las obras de Goya se enmarca en un acuerdo de préstamo cruzado por el que el Museo del Prado podrá incorporar a su próxima exposición de Antonio Rafael Mengs varias obras de Patrimonio Nacional. "Queremos que la Galería sea un lugar vivo. Estos cuadros nos permiten admirar la maestría de un Goya bastante joven cuando los hizo. Nos brindan la oportunidad de profundizar en su relación con el rey", ha señalado el director de la Galería de las Colecciones Reales, Víctor Cageao.

Carlos III y el perro

El retrato 'Carlos III, cazador' sitúa al monarca luciendo las bandas de la orden de Carlos III, de San Jenaro y del Santo Espíritu, así como el Toisón de Oro, en las tierras de caza de los reyes, acompañado de un perro que duerme plácidamente a sus pies. La pieza, datada hacia 1786, lo retrata poco antes de su muerte, en 1788, y sigue el estilo de los retratos de Velázquez del rey Felipe IV y del príncipe Baltasar Carlos cazadores.

Presentacíón "obras invitadas" de Goya procedentes del Prado que acoge la Galería de las Colecciones Reales. Borja Sánchez-Trillo Agencia EFE

En el caso de las otras dos obras, los cartones fueron encargados a Goya para la elaboración de unos tapices destinados a decorar el Palacio Real de El Pardo para los Príncipes de Asturias, el futuro Carlos IV y su mujer María Luisa de Parma.

En 'La vendimia o El Otoño' se muestra cómo un joven vestido de amarillo, color que simboliza el otoño, ofrece a una dama un racimo de uvas negras que un niño intenta alcanzar. Tras ellos, una campesina lleva sobre su cabeza una cesta llena de uvas que trae de los campos del fondo, donde los campesinos recogen el fruto. Por su parte, 'El cacharrero' retrata una escena urbana y cotidiana, en pleno bullicio del mercado. La obra muestra a un cacharrero con atuendo característico de Valencia que vende su mercancía de loza a una anciana y dos jóvenes, símbolo de la presunta fragilidad femenina. Al fondo pasa una carroza con una dama aristócrata en su interior, a la que miran dos caballeros sentados de espaldas, representando la vanidad de las cosas.

Tres obras invitadas

Estas tres obras de Francisco de Goya se enmarcan en la línea expositiva 'La obra invitada', puesta en marcha desde la apertura de la Galería de las Colecciones Reales para completar y contextualizar su exposición permanente con obras de otras instituciones españolas y extranjeras.

Actualmente, también en la planta de los Borbones, se puede ver 'El Amor presentando a Luis XV el retrato de la infanta Mariana Victoria de Borbón', procedente del Museo Nacional de los Palacios de Versalles y Trianon. Anteriormente, han pasado por la Galería 'El retrato de Felipe II', de Antonio Moro, procedente del Museo de Bellas Artes de Bilbao; 'Los retratos de las hijas de Felipe V', de Louis-Michel van Loo, del Museo de Bellas Artes de Asturias, o 'Los enconchados de la conquista de México', prestada por el Museo de América.