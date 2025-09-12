Así es la secuela de la película de Super Mario: Super Mario Galaxy llegará a los cines en abril de 2026

Illumination y Nintendo han anunciado oficialmente los primeros detalles de la nueva entrega cinematográfica del universo de Mario. The Super Mario Galaxy Movie será la continuación directa del éxito global que conquistó a los espectadores en 2023.

La película mantiene su fecha de estreno para el 3 de abril de 2026 en Estados Unidos y en algunos territorios seleccionados. Posteriormente, llegará a Japón el 24 de abril y se estrenará de forma escalonada en otros países a lo largo de ese mismo mes, dentro de la estrategia de lanzamiento internacional de Universal Pictures, que refuerza así la alianza con Nintendo e Illumination.

El equipo creativo repite respecto a la primera cinta: Aaron Horvath y Michael Jelenicdirigirán nuevamente, con un guion a cargo de Matthew Fogel. También regresan las voces principales del reparto: Chris Pratt (Mario), Anya Taylor-Joy (princesa Peach), Charlie Day (Luigi), Jack Black (Bowser), Keegan-Michael Key (Toad) y Kevin Michael Richardson (Kamek). En la producción continúan Chris Meledandri y Shigeru Miyamoto, que supervisan de cerca el proyecto.

La primera película de Mario recaudó más de 1.360 millones de dólares en todo el mundo, lo que la convirtió en la tercera cinta animada más taquillera de la historia, con un beneficio bruto estimado de 559 millones de dólares. De momento, los responsables mantienen en secreto los detalles de la trama, aunque han adelantado que se presentarán nuevos personajes y materiales promocionales a medida que avance la producción.