‘Bacalhau’, ‘frango’ y mucha poción mágica: Astérix y Obélix llegan a tierras lusitanas

La sorpresa más inesperada de la última aventura de Astérix y Obélix no es un menhir lanzado a destiempo ni una nueva poción mágica, sino la aparición de un conocido rostro contemporáneo. El humorista británico Ricky Gervais ha sido inmortalizado como Nuevaopus, un centurión romano con sus gestos inconfundibles y su particular carácter, añadiendo una capa de humor referencial a la que ya es la entrega número cuarenta y uno de la mítica saga.

De hecho, este sorprendente cameo es solo uno de los muchos detalles que aguardan en «Astérix en Lusitania», el nuevo álbum que lleva a los irreductibles galos hasta los confines de la península ibérica. La trama sitúa la acción en el territorio que hoy ocupa Portugal, obligando a los héroes a enfrentarse una vez más al poder de Roma, pero esta vez en un escenario completamente nuevo y lleno de particularidades culturales.

Por otro lado, la aventura no estaría completa sin un antagonista a la altura. En esta ocasión, el villano es Malasartes, un personaje de aviesas intenciones que buscará frustrar los planes de los protagonistas. Sus tejemanejes se convierten en el hilo conductor del conflicto principal, obligando a Astérix y Obélix a emplear todo su ingenio para salir airosos.

Un viaje entre el fado y la resistencia histórica

En este sentido, el guion de Fabcaro y el dibujo de Didier Conrad rinden un profundo homenaje a la cultura portuguesa. A lo largo de las viñetas, la historia se empapa de elementos tan característicos como la melancolía del fado, la omnipresencia gastronómica del bacalao o el intraducible sentimiento de la saudade, tejiendo un telón de fondo que enriquece enormemente la narración.

Asimismo, la trama bucea en el pasado de la región para recuperar a una de sus figuras más emblemáticas. La historia hace un claro guiño a Viriato, el legendario líder lusitano que se enfrentó durante años a las legiones romanas y que se convirtió en un símbolo de la lucha por la independencia. Este tributo histórico se entrelaza con la parodia y la acción que son señas de identidad de la saga.

En definitiva, Astérix en Lusitania demuestra que la fórmula creada hace décadas sigue gozando de una salud de hierro. El nuevo equipo creativo ha sabido mantener vivo el legado de Goscinny y Uderzo, respetando la esencia del humor, la crítica social y la aventura que ha cautivado a generaciones. Los irreductibles galos, una vez más, resisten al invasor y, sobre todo, al paso del tiempo.