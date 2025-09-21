Bad Bunny rivaliza con Ibai: su concierto final en Puerto Rico rompe récords de audiencia en internet

El concierto final de la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico no solo reunió a miles de seguidores en el Coliseo de San Juan, sino que también dejó una huella en el mundo del streaming musical. Según confirmó Amazon Music en su cuenta oficial de X, la retransmisión en directo del show se convirtió en el evento en directo más visto en la historia de la plataforma.

La actuación, titulada No Me Quiero Ir de Aquí: Una Más, puso fin a la serie de conciertos que el artista puertorriqueño ofreció en su tierra natal. El cierre estuvo marcado por un momento especial: la aparición de Marc Anthony, con quien Bad Bunny interpretó un dueto que sorprendió al público y se convirtió en uno de los momentos más comentados del evento.

El espectáculo fue transmitido en Amazon Music, Prime Video y Twitch, lo que permitió a fans de todo el mundo seguirlo en directo. Aunque la compañía no ha revelado cifras exactas de audiencia, sí confirmó que el evento superó todos los registros previos en la plataforma.

La noticia, recogida por medios como Billboard, refuerza el alcance internacional de Bad Bunny y su capacidad de convocatoria global: además de agotar entradas en minutos, sus conciertos se han convertido en fenómenos digitales, un terreno donde hasta ahora los grandes referentes eran streamers como Ibai Llanos.