Carme Chaparro desnuda la corrupción mediática en su nuevo thriller

La escritora, periodista y presentadora de televisión Carme Chaparro (Salamanca, 1973) traza una crítica feroz a la España mediática actual en su nueva novela, 'Venganza' (Espasa), un thriller con el que cierra su trilogía 'Delito', protagonizada por el forense Santiago Muñárriz y la periodista Berta Gigliani, informa Efe Altos ejecutivos de comunicación, directivos, presentadores, políticos y magnates que mueven los hilos desde la sombra desfilan por las páginas de la novela, que sale a la venta el próximo miércoles y que muestra los mecanismos de manipulación de la opinión pública y los abusos de poder.

El desencadenante de la trama es la muerte de Carlos Manso, magnate de la comunicación española que, tras un aparente fallo cardíaco, se precipita al vacío desde la suite de un hotel y queda colgado del luminoso cartel de Schweppes, en plena Gran Vía madrileña. Lo que comienza como una muerte trágica y sensacionalista pronto revela una compleja red de secretos, chantajes, abusos y encubrimientos y desata una tormenta que salpica a periodistas, jueces, forenses, sus herederas y figuras clave del poder en España.

A través de la intriga, Chaparro se propone plantear preguntas incómodas sobre los abusos de poder y el control de relato informativo retratando un medio en el que lleva más de dos décadas desarrollando su carrera, vinculada a los principales grupos de comunicación de España como reportera, editora y rostro de informativos. En el ámbito literario, Chaparro debutó con 'No soy un monstruo' (Premio Primavera de Novela 2017), a la que siguieron títulos como 'La química del odio', 'No decepciones a tu padre'. Con 'Venganza' cierra la trilogía que empezó con 'Delito' y continuó con 'Castigo'. Aunque inicialmente la novela iba a publicarse en marzo pasado, se pospuso por motivos de salud de la autora.