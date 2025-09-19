De Carmen Lomana a Isabel Preysler o Lola Lolita: los looks que brillaron en el desfile de Carolina Herrera en la Plaza Mayor de Madrid

Madrid vivió anoche una de sus veladas más memorables con el esperado desfile de Carolina Herrera, que trasladó por primera vez en más de cuatro décadas su pasarela desde Nueva York hasta el corazón de la capital española. La Plaza Mayor se convirtió en un escenario irrepetible en el que moda, historia y cultura se dieron la mano bajo la dirección creativa de Wes Gordon. Y, como no podía ser de otra manera, el front row estuvo repleto de rostros conocidos que desplegaron estilo y personalidad con sus elecciones.

Carolina Adriana y Patricia Cristina Herrera, anfitrionas de excepción

Las hijas de la icónica diseñadora ejercieron de perfectas anfitrionas. Carolina Adriana Herrera apostó por un vestido ceñido de manga larga con estampado floral en tonos azules, que combinaba sofisticación con un guiño primaveral. Por su parte, Patricia Cristina Herrera optó por la sobriedad eterna del negro con un diseño ajustado de escote corazón y espalda descubierta, demostrando que la elegancia minimalista nunca falla.

Caroila Adriana y Patricia Cristina. Gtres

Eugenia Martínez de Irujo y su versión más española

Fiel a su estilo alegre y colorista, Eugenia Martínez de Irujo acaparó flashes con un vestido largo sin mangas en jacquard de seda azul pastel con flores rojas. Para reforzar su guiño a la tradición, añadió un mantón de manila rojo a modo de fular, una elección que aportó el sello español más auténtico a su look. A su lado, Narcís Rebollo se mostró orgulloso acompañante.

Eugenia Martínez. Gtres

Isabel Preysler con falda floral y sin Tamara

Isabel Presyler. Gtres

Nieves Álvarez, la elegancia en blanco

Si hubo un look que enamoró por su romanticismo fue el de Nieves Álvarez. La top model internacional lució un vestido midi de encaje de guipur blanco con aplicaciones de flores de organza en 3D. Con tirantes anchos y falda de corte sirena, completó el estilismo con un bolso y salones plateados, reafirmando por qué sigue siendo un referente indiscutible en las alfombras rojas.

Nieves. Gtres

Aitana Sánchez-Gijón, color y frescura

La actriz apostó por la vitalidad de las flores con un vestido blanco de tirantes y falda con vuelo, estampado con amapolas azules y detalles en verde. Un diseño fresco y primaveral que combinó con sandalias doradas, demostrando que la moda puede ser alegre y sofisticada a la vez. Una elección que también evocaba los colores más presentes en la colección primavera/verano 2026 de la firma.

Aitana. Gtres

Lola Lolita, la visión más ‘Gen Z’

Entre las invitadas más jóvenes, Lola Lolita dio la nota diferencial con un minivestido de pata de gallo en blanco y negro con bordados de margaritas en lentejuelas rosas. Con silueta recta y aire sesentero, la influencer trasladó el universo de Carolina Herrera al terreno de la estética coquette y el espíritu Gen Z, mostrando cómo la firma conecta también con las nuevas generaciones.

Lola Lolita. Gtres

Carmen Lomana, el rojo icónico de Carolina Herrera

Como no podía faltar, Carmen Lomana apostó por el color insignia de la maison: el rojo. Su minivestido de tafetán con falda voluminosa, pliegues y enorme lazo delantero fue un derroche de fuerza y glamour. Una propuesta que captó todas las miradas y que encarnaba la esencia de la firma.

Carmen Lomana. Gtres

El desfile de Carolina Herrera en Madrid no solo fue un hito para la moda internacional, también lo fue para la crónica social española. Desde la sofisticación clásica de Nieves Álvarez hasta la energía juvenil de Lola Lolita o la pasión vibrante de Carmen Lomana, los invitados demostraron que la firma sigue siendo un icono transversal, capaz de conquistar a diferentes generaciones y estilos.