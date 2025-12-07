Cien años de Martín Gaite: una exposición en la Biblioteca Nacional culmina los homenajes

Tras un año de celebraciones, reediciones y homenajes a Carmen Martín Gaite, este lunes, 8 de diciembre, se cumple el centenario del nacimiento de la escritora salmantina y unos días después, el jueves 18, se inaugurará en la Biblioteca Nacional una gran exposición conmemorativa de su vida y obra. Organizada conjuntamente con Acción Cultural Española, la Junta de Castilla y León, la Universidad de Salamanca y la Fundación Martín Gaite, la exposición mostrará los hitos de la autora de novelas como "Entre visillos", "Nubosidad variable" o "Caperucita en Manhattan" a través de fotografías, manuscritos, cuadernos, cartas, 'collages' y objetos personales, según recoge la BNE en su web.

El recorrido arrancará en su infancia y juventud salmantinas -la Guerra Civil, su paso por el Instituto Femenino de Segunda Enseñanza, sus primeros escritos y lecturas y la Universidad de Salamanca-, y seguirá con su llegada a Madrid en 1948 y la aventura de Revista Española, el núcleo del grupo de jóvenes prosistas madrileños de los años 50.

Su matrimonio con el también escritor Rafael Sánchez Ferlosio, el Premio Nadal de 1957 por "Entre visillos", la llamada del ensayo tras la publicación de "Ritmo lento", su paso por Estados Unidos, el duelo tras la muerte de su hija y los reconocimientos públicos en el último decenio de su vida son otras de esas etapas.

Paradigma de la "mujer de letras", Martín Gaite (Salamanca, 1925-Madrid, 2000) se asomó a todos los géneros: poesía, cuento, novela corta, novela, ensayo, teatro y otros más personales como ese híbrido que su hija bautizó "cuaderno de todo" y que comprendía desde la investigación histórica a la crítica literaria, desde el artículo de opinión al 'collage'.

Un año de celebraciones

La exposición será el punto final de un año de celebraciones. La editorial Siruela, que ha publicado toda su obra, abrió fuego con la edición de "Páginas escogidas", una pequeña antología que recoge relatos, poesía y fragmentos de sus novelas y ensayos más representativos. También ha publicado este año "De hija a madre, de madre a hija", dos textos sobre la experiencia de la propia Martín Gaite como hija y como madre, una versión de "Caperucita en Manhattan" en novela gráfica y una nueva edición de "Visión de Nueva York", una colección de 'collages' sobre su paso por la Gran Manzana.

Esos 'collages' fueron la base de una exposición en la Casa del Lector de Madrid, entre marzo y septiembre, que permitió conocer su faceta más experimental, lúdica y vanguardista. Nueva York, según su biógrafo, José Teruel, fue decisiva en la visión que adoptó de sí misma como artista singular y le ayudó a "autoafirmarse entre los grandes iconos masculinos de su generación".

Los homenajes también han pasado por los teatros: La Abadía ha llevado a escena 'El cuarto de atrás' (1978) y 'Caperucita en Manhattan' (1990), que precisamente regresa ahora a la cartelera, a partir del 13 de diciembre.

Y por las ferias del libro, desde la de Madrid, a la de Guadalajara (México) y Nueva York han acogido actos conmemorativos, como lecturas dramatizadas y conferencias. Además, la Caja de las letras del Instituto Cervantes se abrió para recibir un legado 'in memoriam': una de sus boinas, correspondencia con el escritor Juan Benet y varias de sus obras descatalogadas.