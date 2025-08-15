Las actrices Anna Faris y Regina Hall vuelven a la pantalla en la nueva entrega de la película Scary Movie

Regina Hall y Anna Faris regresan a Scary Movie, trayendo de vuelta la magia cómica que definió una generación. Sus icónicos personajes, Brenda Meeks y Cindy Campbell, volverán a conquistar la pantalla grande en una nueva entrega.

La sexta entrega de la franquicia cuenta con un equipo de lujo: los hermanos Wayans —Marlon, Shawn y Keenen Ivory— quienes se reunirán después de 18 años para escribir un guion original que capture la esencia de la saga.

Un regreso con todas las expectativas

La producción de Scary Movie 6 está programada con un estreno mundial el 12 de junio de 2026 bajo la distribución de Paramount Pictures, según adelantó el medio estadounidense Deadline. Con una recaudación histórica cercana a los 900 millones de dólares, la saga regresa para recordarnos por qué se convirtió en un fenómeno de la cultura pop.

Hall y Faris no podrían estar más emocionadas. En declaraciones compartidas, expresaron su entusiasmo por revivir a Brenda y Cindy, prometiendo una mezcla explosiva de nostalgia y humor irreverente que encantará tanto a fans antiguos como a nuevas generaciones.