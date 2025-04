«Aída y vuelta» a la incorrección política del humor: Paco León desvela detalles de la película

No se trata, asegura León, «de una cuestión oportunista y nostálgica. Al principio, cuando me propusieron dirigirlo, no lo veía claro. Pero después me pareció interesante, una oportunidad para ofrecer una historia también a quien no vio o no le gustó la serie». Para quienes conocimos sus tramas a lo largo de sus 200 capítulos, son muchos los aspectos que se grabaron en la memoria. Ante todo, el humor.. Eran conversaciones que podían darse en los barrios, en las barras de bar o en las mesas de camilla. Que aún pueden darse. Pero un humor para el que el público de hoy no está preparado. Dice León que «el primer planteamiento que todo el mundo hacía era que los chistes de la serie ya no se pueden hacer. Todo ha cambiado muchísimo, y me parecía necesaria y pertinente esa revisión del humor, hacer una película sobre eso. Revisionar ‘‘Aída’’ para hablar del trabajo del cómico». Confía en mantenerse fiel a un espíritu inicial: «Nosotros notamos que hay cierta nostalgia de la incorrección política del humor. En la película tratamos los límites del humor. Cuidado con lo que te ríes, porque eso habla más de ti que de la película en sí», añade el director.