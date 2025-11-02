Las cinco mejores películas de estreno que llegan a las plataformas en noviembre

El mes de noviembre, que ayer tuvo su inicio, viene cargado de novedades en lo que a estrenos de cine en plataformas de streaming se refiere. La oferta de cine en casa para las próximas cuatro semanas en amplia y suculenta. Recogemos las cinco que, a nuestro juicio, resultan más atractivas:

'Eureka' (Movistar, 6 de noviembre)

Alaina está cansada de ser oficial de policía en la reserva de Pine Ridge y decide dejar de contestar su radio. Su sobrina Sadie pasa una larga noche esperándola, sin éxito. Herida, decide emprender su viaje con la ayuda de su abuelo: volará a través del tiempo y el espacio hasta Sudamérica, finalmente dejará de ver viejos westerns en blanco y negro que no la representan de ninguna manera, y todo se sentirá diferente. cuando escucha los sueños de otras personas, las que viven en el bosque. Pero no habrá conclusiones definitivas…

'Frankenstein' (Netflix, 7 de noviembre)

Un científico brillante y obsesivo, Victor Frankenstein, en su ambición por desafiar a la muerte, da vida a una criatura ensamblada con partes de cadáveres. Pese a tratarse de una proeza científica, Frankenstein considera que la criatura carece de inteligencia y la rechaza. Dolida, esta se rebela contra su creador.

'Tres amigas' (Filmin, 7 de noviembre)

Joan ya no está enamorada de Victor y sufre por no estar siendo honesta con él. Alice, su mejor amiga, la tranquiliza asegurándole que ella misma no siente pasión por su pareja Eric y sin embargo su relación va viento en popa. Ella ignora que él tiene una aventura con Rebecca, su amiga común... Cuando Joan decide finalmente dejar a Victor y este desaparece, las vidas y las historias de las tres amigas dan un vuelco.

'Leer Lolita en Teherán' (Movistar, 12 de noviembre)

Cada jueves por la mañana a lo largo de dos años, Azar Nafisi, una valiente y brillante profesora iraní, reúne clandestinamente en el salón de su casa a siete de sus alumnas más aventajadas a fin de leer libros prohibidos: obras de Jane Austen, Henry James, Scott Fitzgerald y, por supuesto, de Vladimir Nabokov, el autor de Lolita. Mientras las jóvenes poco a poco se expresan a través de los libros, se dan cuenta cómo sus propias vidas se van transformando y mezclando con la trama de las obras a las que se entregan.

'Condenados' (Filmin, 21 de noviembre)

Eva, una funcionaria de prisiones bastante idealista, se enfrenta al dilema de su vida cuando un joven de su pasado es trasladado a la prisión donde trabaja.