Crítica de 'Ahora me ves 3': Nada por aquí... ★★★

Hagamos memoria antes de analizar la tercera película de la franquicia «Ahora me ves»: en 2013, Louis Leterrier presentaba la original, en la que el FBI iba tras la pista de una banda experta en magia que roban bancos con técnicas refinadas. Se llaman «Los cuatro jinetes», un grupo formado por los mejores ilusionistas del mundo.

Los atracos siempre son contra tipos corruptos, y, luego, durante sus espectáculos, hacen llover el botín sobre los atónitos espectadores. Como ciertos números de prestidigitación, cuesta creer eso, pero bueno; en 2016 Jon M. Chu presentaba la segunda, y muy endeble, cinta y ahora prueba suerte el más centrado Fleischer que dirige un entretenido thriller donde regresa el elenco original más varias jóvenes promesas de la cosa para enfrentarse a una villana de libro, de la que no diremos nada para no fastidiar el truco. Que los hay, y vistosos, en el filme, otra cosa es que el guion no sea precisamente abracadabrante. Ni pata de cabra.

Lo mejor: El arranque es bastante espectacular y no da un respiro al respetable.

Lo peor: La película funciona mejor por fragmentos separados que en su conjunto.