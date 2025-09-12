Crítica de 'Fritos a balazos': "¿Papá es John Wick?" ★★ y 1/2

Ahí vamos, con la versión más «heavy», irregular, gamberra y divertida de la semana, con esta cinta de orgullosa facturación serie B cuyo título español, «Fritos a balazos» no puede ser más gráfico y menos fiel al original «Guns Up» (armas arriba), pero, vamos, que en esta película eso importa poco. Lo relevante es que, desde su mismo inicio, efectivamente a tiros limpios, demuestra sus cartas y no engaña ni al más tonto del patio de butacas.

Un corpulento ex policía (Kevin James decide trabajar para la mafia con el fin de cumplir el sueño de su encantadora (bueno, en apariencia, la vaina va un tanto del tipo «Mentiras arriesgadas») esposa, encarnada por una Christina Ricci que solo parece pasarlo bien durante el tramo final de la película, esto es, montar una cafetería para llevarla junto a los dos hijos de la pareja. Pero un nuevo jefe tuerto toma el control de la banda, lo que provoca que el protagonista deba tomar una decisión dramática y que, de paso, acabe involucrada toda su parentela.

En fin, que no puede caber más muertos ni disparos en el metraje de este disparatado filme que deja una pregunta en el aire: ¿pero quién es John Wick, papá o mamá?