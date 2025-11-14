Crítica de 'Gaua': ¿Brujas o activistas? ★★★★

Ya en anteriores producciones, pero sobre todo a través de la notable y arriesgada «Irati», Paul Urkijo demostró con creces el profundo conocimiento que posee del folclore, las tradiciones y la mitología vasca, incluso acerca de las más ancestrales, lo que ahora corrobora con este nuevo trabajo, la enigmática, brumosa, aterradora «Gaua», capaz, asimismo (y es otro mérito del filme), de ofrecer a través de este oscurísimo cuento de brujas magníficamente fotografiado una lectura sobre temas como la opresión, la libertad o el abuso de poder.

Siglo XVII: en un remoto lugar perdido entre las montañas y con la Inquisición a pleno y sangriento rendimiento, la joven Kattalin escapa de un caserío en medio de la noche huyendo de un violento marido. Pero una presencia ominosa corre tras ella hasta que se encuentra con tres ancianas que comparten relatos pavorosos sobre los habitantes del pueblo, denuncian el patriarcado feroz y acusan a Kattalin de ser una delatora. Hasta que, poco a poco, la protagonista descubre que no se trata de habladurías, sino que se refieren a hechos reales que van finalmente ofreciendo un retrato de la propia Kattalin, que se verá arrastrada a participar en un aquelarre donde los marginados, aquellos a los que la sociedad rechaza, vuelan alrededor de la luna mientras los cuerpos practican un sexo descontrolado. E incluso, para algunos, metafóricamente liberador.

Lo mejor: El terrorífico, tan bien rodado y orgiástico aquelarre del tramo final.

Lo peor: Que, por los estrenos de la próxima semana, se quede «enterrada» en la cartelera.