Crítica de 'Maleficio (la regla de Osha)': pandillas en el más allá ★★

Sobre el papel no suena fea la idea de combinar cine social y terror, otro asunto es el resultado del invento, o sea, la película de Ángel González. Que falla en demasiadas cuestiones, desde técnicas hasta actorales. De entrada, la historia parece trasladarnos a una ciudad indeterminada española, aunque las pandillas las lideren y formen casi todos latinos y la santería y sus seguidores estén a la orden del día. Un joven que debe cuidar a su hermana pequeña porque la madre falleció busca la manera de ascender en la banda y, tras realizar una «proeza» es iniciado en ese oscuro ritual.

Pero algo falla y la niña acaba de rebote poseída por una fuerza diabólica. El asunto tampoco mejora cuando una traumatizada trabajadora social decide tomar cartas en el asunto. Y, así, entre fiestones, drogas y «desprendimientos» varios (no de retina, sino relacionados con dicha religión sincretista afro-caribeña), llegamos a un final que no deja títere con cabeza. Menos mal.

Lo mejor: Quizá el tramo final, llenito de sangre y posesiones del tipo «tú la llevas».

Lo peor: Se le nota demasiado su bajo presupuesto; además, miedo da poco, la verdad.