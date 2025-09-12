Si la juventud es un divino tesoro, la adolescencia, por mucho que se trate de una etapa existencial por lo común horripilante, puede ser la leche cuando quienes la atraviesan son como los dos encantadores protagonistas de este drama romántico para «teenagers» con buen gusto. Adaptación de la exitosa novela homónima de Ariana Godoy (acumula más de 900 millones de lecturas en Wattpad), conocemos a Klara, quien, tras 76 días de internamiento por problemas de salud mental y ya en casa, padece aún agorafobia, ansiedad y ataques de pánico.

Solo el programa radiofónico «Sigue mi voz», que presenta Kang, consigue que olvide lo durísima que puede llegar a ser la vida hasta para gente de tan poca edad. Hasta que, poco a poco, acaba enamorada de Kang, que además estudia en el mismo centro que ella. Y Klara comienza a intentar vencer a sus traumas (como el propio Kang, al cabo) mientras el corazón le late cada vez más deprisa cuando lo mira.

Envuelta por una excelente banda sonora (preciosa la versión incluida del «Qué bonito» interpretado originalmente por Rosario Flores), esta vez sí, una película para quinceañeros con pies, cabeza y muy luminosa a pesar de la oscuridad interior de Klara y que analiza delicadamente temas como los problemas psicológicos y la depresión. Qué importante es que alguien los escuche de verdad en esa época tan dura aunque a veces solo digan tonterías...

Lo mejor: La encantadora pareja que forman los jóvenes Berta Castañé y Jae Woo.

Lo peor: Que alguien piense que es un drama adolescente más, porque este tiene su trasfondo.