Crítica de 'Weapons': Un cuento para no dormir ★★★★

Después de la notable “Barbarian”, Zach Cregger amplía el campo de batalla del terror suburbial con este perverso cuento para no dormir. Partiendo de un trauma colectivo -la repentina y misteriosa desaparición nocturna de diecisiete alumnos de una clase de primaria en un pueblo típicamente americano- “Weapons” no escatima ni sustos ni, sobre todo, una ambiciosa estructura narrativa que combina seis puntos de vista que conducen al espectador a la solución del enigma.

Es mérito de Cregger que el rompecabezas no juegue al despiste sino todo lo contrario, siempre aporte información crucial sobre los personajes y la trama, en un prodigio de admirable escritura al por menor, en la que el detalle amplifica los misterios del conjunto. Es de agradecer que la película no se columpie, desafiando el libro de estilo del terror elevado, en la metáfora política del trauma original y sus efectos colaterales (el duelo frente a una tragedia típicamente americana), y derive hacia lo grotesco en su tercio final con la aparición de un personaje que parece la madre biológica de Longlegs. Ese cambio de tono sugiere que, en el corazón de “Weapons”, duerme un sano, estimulante espíritu lúdico.

Lo mejor: Su trabajada estructura narrativa te secuestra durante sus dos horas de metraje.

Lo peor: Su excelente tráiler resulta algo engañoso, podía hacernos esperar otro tipo de película.