"La era de los juguetes ha terminado": "Toy Story 5" lanza tráiler con amenaza tecnológica incluida

¿Ha sustituido la tecnología a los juguetes de toda la vida? ¿Están los más pequeños más pendientes de la pantalla que de la vida real? ¿Es más saludable interactuar con la tecnología o con objetos en tres dimensiones? Estas cuestiones protagonizan uno de los grandes debates de la actualidad, que tiene que ver con los riesgos de que los niños crezcan pegados a los móviles, tablets o televisiones. ¿Qué es más peligroso, el golpe de un balón o la enajenación que conlleva la tecnología? Pues si bien todo cuenta con sus ventajas y defectos, ahora se ha sumado a esta cuestión una de las sagas cinematográficas más influyentes para los más pequeños... y también para los no tan pequeños. Se ha lanzado el teaser de la próxima entrega de "Toy Story", y viene con enemigo tecnológico incluido.

El estreno mundial de "Toy Story 5", dirigida por Andrew Stanton, tendrá lugar el 18 de junio de 2026. Aún queda cierta espera por delante, pero desde Disney Pixar ya han querido arrojar luz sobre lo que será la nueva entrega. Se ha lanzado un tráiler sobre la esperadísima secuela, y en él se muestra a un nuevo personaje como una amenaza totalmente nueva para el juego, y bajo el lema "la era de los juguetes ha terminado", seguido de un signo de interrogación que da lugar a la reflexión. Este personaje es una tableta inteligente llamada Lilypad.

Tanto Stanton como la codirectora McKenna Harris han prometido para esta entrega un tono "desenfadado y provocador. Ha sido un viaje hilarante y conmovedor explorando cómo nuestro equipo favorito de juguetes clásicos podría responder al mundo tecnológico actual, y estamos encantados de compartir este primer vistazo con el público”, explicaron en un comunicado.

Fue a principios de 2023 cuando "Toy Story 5" comenzó a cobrar forma, continuando con una franquicia que nació en 1995 y que, hasta hoy, ha formado parte de las vidas de diversas generaciones, conmoviendo a miles de personas en todo el mundo. La cinta, además, aterrizará en un momento complejo para Pixar, pues su último lanzamiento, "Elio", sufrió uno de los peores estrenos en taquilla de la historia de la compañía. ¿Volverá a ser la saga de "Toy Story" una apuesta segura y gratificante? Lo descubriremos en verano.