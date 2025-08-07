Sección patrocinada por
Estreno
¿Eres hincha del Espanyol y/o fan de Mario Casas? ¡No te puedes perder esta película!
La cinta se puede disfrutar en Movistar desde el pasado 1 de agosto
'Muy lejos' es una gran película que supone el debut como director de largometrajes del cineasta Gerard Oms. Esta cinta se puede ver en Movistar desde el pasado 1 de agosto, apenas dos meses después de que se estrenase en los cines españoles.
Protagonizada por Mario Casas, en el mejor papel de su carrera, y por el también actor catalán David Verdaguer, 'Muy lejos' narra la original historia de Sergio, que viaja a Utrecht (Holanda) con su familia para asistir a un partido de competición europea que juega su equipo, el RCD Espanyol.
Antes de coger el vuelo de regreso a Barcelona, Sergio (Mario Casas) sufre un ataque de ansiedad y decide quedarse en Holanda.
Incapaz de dar una explicación coherente a los suyos, corta el contacto con su pasado. A partir de ese momento, tendrá que sobrevivir sin apenas dinero y sin hablar el idioma local.
✕
Accede a tu cuenta para comentar