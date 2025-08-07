¿Eres hincha del Espanyol y/o fan de Mario Casas? ¡No te puedes perder esta película!

'Muy lejos' es una gran película que supone el debut como director de largometrajes del cineasta Gerard Oms. Esta cinta se puede ver en Movistar desde el pasado 1 de agosto, apenas dos meses después de que se estrenase en los cines españoles.

Protagonizada por Mario Casas, en el mejor papel de su carrera, y por el también actor catalán David Verdaguer, 'Muy lejos' narra la original historia de Sergio, que viaja a Utrecht (Holanda) con su familia para asistir a un partido de competición europea que juega su equipo, el RCD Espanyol.

Antes de coger el vuelo de regreso a Barcelona, Sergio (Mario Casas) sufre un ataque de ansiedad y decide quedarse en Holanda.

Incapaz de dar una explicación coherente a los suyos, corta el contacto con su pasado. A partir de ese momento, tendrá que sobrevivir sin apenas dinero y sin hablar el idioma local.