Esta es la película española más elegante del último lustro: ¿cuándo y dónde verla en plataformas?

Quien haya ido a verla al cine o haya tenido la oportunidad de verla antes de su estreno, como este que esto escribe, estará de acuerdo en que si algo caracteriza a la película 'Una quinta portuguesa' es la elegancia. Una elegancia que está en su sutileza, en su sofisticación no pretendida, en su ritmo y sus imágenes, y en su cosmopolitismo.

Esta cinta es la segunda que escribe y dirige la también productora Avelina Prat, quien ya sorprendió con 'Vasil' (2022) en su debut detrás de la cámara.

Entrevistada el pasado mes de mayo para este periódico, Prat aseguraba, en relación al argumento de 'Una quinta portuguesa', que "todos hemos fantaseado alguna vez con tener otra vida".

Además, la directora también aseguraba en dicha entrvista que "Siempre me gusta introducir muchas capas en las películas. En el cine todo o casi todo tiene un significado, está más o menos pensado".

'Una quinta portuguesa', calificada por nuestro crítico Sergi Sánchez como "Una delicada fábula (...) deliciosa y magnífica", está protagonizada por Manolo Solo y la portuguesa María de Medeiros. Parte de la desaparición de su mujer deja a Fernando, un tranquilo profesor de geografía, completamente devastado. Sin rumbo, este suplanta la identidad de otro hombre como jardinero de una quinta portuguesa, donde establece una inesperada amistad con la dueña, adentrándose en una nueva vida que no le pertenece.

Ah, ¿qué cuando podrán verla en plataformas? Pues a partir de este viernes, 5 de septiembre, en Movistar y Filmin. Disfrútenla.