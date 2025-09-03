Acceso

Cultura Cine

Sección patrocinada por sección patrocinada

Mejor película internacional

Estas son las tres películas españolas preseleccionadas para los Óscar

Lo ha anunciado este miércoles la Academia del Cine española

  • Sofía Campos
    Sofía Campos
Creada:
Última actualización:

[[LINK:INTERNO|||Article|||6841fd063a98b0e4adde9ca1|||'Sîrat']], 'Romería' y 'Sorda' son las tres producciones españolas preseleccionadas para optar a competir por el Óscar a mejor película internacional, ha anunciado este miércoles la Academia de Cine española.

'Romería', de Carla Simón ('Verano 1993') llega este viernes a los cines despues de ser preestrenada el pasado mayo en el Festival de Cannes.

'Sîrat', de Oliver Laxe, se estrenó en la gran pantalla el pasado mes de junio y fue galardonada con el Premio del Jurado en Cannes.

Por su parte, 'Sorda' dirigida y escrita por Eva Libertad, está disponible en Movistar y fue reconocida con la Biznaga de Oro en el Festival de Málaga.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas