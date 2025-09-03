Sección patrocinada por
Mejor película internacional
Estas son las tres películas españolas preseleccionadas para los Óscar
Lo ha anunciado este miércoles la Academia del Cine española
[[LINK:INTERNO|||Article|||6841fd063a98b0e4adde9ca1|||'Sîrat']], 'Romería' y 'Sorda' son las tres producciones españolas preseleccionadas para optar a competir por el Óscar a mejor película internacional, ha anunciado este miércoles la Academia de Cine española.
'Romería', de Carla Simón ('Verano 1993') llega este viernes a los cines despues de ser preestrenada el pasado mayo en el Festival de Cannes.
'Sîrat', de Oliver Laxe, se estrenó en la gran pantalla el pasado mes de junio y fue galardonada con el Premio del Jurado en Cannes.
Por su parte, 'Sorda' dirigida y escrita por Eva Libertad, está disponible en Movistar y fue reconocida con la Biznaga de Oro en el Festival de Málaga.
