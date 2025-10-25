Este gran director de Hollywood asegura ya tener "el guion perfecto" para la primera película hecha íntegramente con IA

Paul Schrader, el legendario guionista y director estadounidense conocido por obras maestras como "Taxi Driver", ha declarado en una entrevista con Vanity Fair que el cine se encuentra al borde de una transformación radical. El cineasta de 79 años no solo muestra un entusiasmo palpable por la inteligencia artificial, sino que afirma poseer ya el guion perfecto para realizar la primera película completamente generada con esta tecnología.

Schrader se ha mostrado contundente en sus predicciones, asegurando que "estamos a solo dos años del primer largometraje hecho únicamente por inteligencia artificial".

Su postura llega en un momento crucial para Hollywood, donde el debate sobre el alcance y los riesgos de la IA en la creación cinematográfica está más vivo que nunca, con ejemplos recientes como el surgimiento de la llamada "primera actriz IA", Tilly Norwood.

Una herramienta en desarrollo

Para el veterano director, la inteligencia artificial representa simplemente "una herramienta" más en el proceso creativo. Schrader elabora una metáfora entre el trabajo del escritor, el actor y el modelado digital, explicando que "como autor, debes describir la reacción de alguien usando un código, un número finito de palabras. El actor tiene su propio código. Ahora, eres un pixelador: puedes crear la cara, la emoción, esculpirla igual que el novelista esculpe una reacción en la historia".

La fascinación de Schrader por las capacidades de la IA se basa en experiencias concretas. Recientemente, relató en Facebook cómo solicitó a ChatGPT que generara ideas para películas al estilo de diversos directores, incluyéndose a sí mismo, Paul Thomas Anderson y Quentin Tarantino. El resultado lo dejó "atónito", reconociendo que "cada idea que ChatGPT dio (en segundos) era buena, original y desarrollada".

El director también valora la objetividad que puede aportar la inteligencia artificial en tareas como la "cobertura" de guiones, argumentando que "la IA hace mejor cobertura que el promedio, y no tiene que favorecer a nadie".