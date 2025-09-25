El 'Frankenstein' de Guillermo del Toro se convierte en la "película sorpresa" del Festival de San Sebastián

'Frankenstein', la nueva versión del clásico de Mary Shelley dirigida por el cineasta mexicano Guillermo del Toro y protagonizada por Oscar Isaac, Jacob Elordi, Christoph Waltz y Mia Goth, es la película sorpresa de la 73 edición del Festival de San Sebastián.

El filme se proyectará el próximo viernes en el Teatro Principal a las 21.45 horas y en el Victoria Eugenia a las 22.30, mientras que el Velódromo acogerá el sábado, a las 18.00 horas, un tercer pase en su pantalla gigante, ha informado el Zinemaldia en un comunicado.

Brillante, pero egocéntrico

La película, que fue incluida en la sección oficial del pasado Festival de Venecia, cuenta la historia del doctor Frankenstein, un científico brillante pero egocéntrico que da vida a una criatura en un experimento monstruoso que finalmente conduce a la perdición tanto al creador como a su trágica creación.

"Estoy muy emocionado de compartir 'Frankenstein' con la audiencia en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián", ha señalado Guillermo del Toro en el comunicado.

Fascinado por Mary Shelley

"Buscar un relato íntimo en un fresco épico. Esos fueron los principios que me mantuvieron con fe por décadas, creyendo y esperando dotar de emoción un texto que me ha fascinado desde siempre y ha existido en el imaginario colectivo por doscientos años", ha indicado Del Toro.

El filme refleja el característico estilo cinematográfico del director mexicano que mezcla el terror, la fantasía y una exuberante y personal imaginería visual.

Desde su debut con 'Cronos', que se proyectó en la sección Zabaltegi en 1994, Del Toro ha dirigido filmes como 'El espinazo del diablo' (2001), 'El laberinto del fauno' (2006), 'Mimic' (1997), 'Hellboy' (2004), 'Pacific Rim' (2013) y 'La forma del agua' ( 2017), que fue nominada a 13 premios Óscar y ganó cuatro, incluidos los de mejor película y mejor director.

Desde que en 2019 recuperó la tradición de programar una película sorpresa, el Festival de San Sebastián ha mostrado en esta sección 'Joker', de Todd Phillips, 'Sportin Life', de Abel Ferrara, 'Spencer' de Pablo Larraín, 'Blonde', de Andrew Dominik, 'The Killer', de David Fincher y 'Joker: Folie à Deux' de Todd Phillips.