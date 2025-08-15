James Gunn ya tiene la nueva historia de "la saga de Superman"

Superman ha sido solo el principio y es que, a todas luces, James Gunn aún tiene mucho que contar sobre el héroe kryptoniano y sus allegados. El mandamás de DC Studios ya se refiere a una "saga de Superman" (aunque se desconoce si este podría ser su título oficial) y ha asegurado estar trabajando en la próxima entrega. "Ya he terminado el tratamiento de lo que llamaré la próxima historia de lo que llamaré la saga de Superman", reveló Gunn en declaraciones a "The Hollywood Reporter" en la alfombra roja del estreno de la segunda temporada de "El Pacificador (Peacemaker)", que llega a HBO Max este 22 de agosto.

Sin llegar a ser un guion, el tratamiento de la historia es un paso previo al mismo y si el realizador ya lo ha completado, es de esperar que comience con la escritura de este próximamente, informa Europa Press. "El tratamiento está terminado, lo que significa que está muy, muy trabajado. Estoy trabajando en ello. Espero poder empezar la producción en un futuro no muy lejano", añadió el cineasta. Las palabras de Gunn, si bien suponen una bienvenida actualización por parte de los fans, han pillado a pocos por sorpresa, ya que cabe recordar que recientemente, el CEO de Warner Bros., David Zaslav, confirmaba que Gunn escribiría y dirigiría una nueva película de la "superfamilia" del Universo DC.

Además, el propio Gunn aseguraba hace unas semanas que se encontraba trabajando en una cinta que, si bien no definiría como "una secuela directa" de la película protagonizada por David Corenswet, ni llamaría "Superman 2", sí que contará con Kal-El como un personaje importante. Por el momento, todo apunta a que el próximo estreno de una historia centrada en un superhéroe con sangre kryptoniana será "Supergirl: Woman of Tomorrow", cuya fecha de estreno está prevista para el 26 de junio de 2026. Protagonizada por Milly Alcock, que ya debutó como Kara Zor-El al final de Superman, la cinta dirigida por Craig Gillespie también contará con Matthias Schoenaerts como el villano Krem de las Colinas Amarillas, Eve Ridley como Ruthye Marye Knoll y Jason Momoa como Lobo, entre otros.