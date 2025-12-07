Jane Fonda y Hugh Grant critican la compra de Warner por Netflix

Acaba de anunciarse a bombo y platillo. Será una de las grandes operaciones de la industria audiovisual dela década. Netflix comprará el legendario estudio Warner Bros y su filial HBO en una operación que se irá por encima de los 82.000 millones de dólares, dando lugar a un inmenso conglomerado audiovisual. Esta operación afectará a los actores, como ya han detectado y criticado dos intérpretes, Jane Fonda y Hugh Grant, que han alzado la voz por lo que consideran una "mala noticia para el cine".

La dos veces ganadora del Oscar, la actriz estadounidense Jane Fonda, cree que la compra de la compañía Warner por Netflix es "una acuerdo comercial catastrófico" que amenaza a toda la industria del entretenimiento. Así, en un comunicado publicado en Instagram junto al Comité Para la Primera Enmienda, un colectivo de artistas y líderes culturales que defienden la libertad de expresión, la actriz critica abiertamente esta operación que se conoció ayer, viernes.

Se trata de "una escalada alarmante" al crear un conglomerado "que amenaza a toda la industria del entretenimiento, al público democrático al que sirve y a la primera enmienda", señala la nota. "No se equivoquen, esto no es solo un acuerdo comercial catastrófico que podría destruir nuestra industria creativa. Es una crisis constitucional exacerbada por el demostrado desprecio de la administración por la ley", agrega el comunicado. “Como defensores de una industria basada en la libertad de expresión, tienen la responsabilidad de defender nuestros derechos, no de cederlos para enriquecerse”, añadió.

Por su parte, el actor británico Hugh Grant contempla la operación como "otra mala noticia para quienes disfrutan de la experiencia cinematográfica". Grant ha sido protagonista de películas del emporio Warner en las últimas décadas, como "Amor con preaviso"; "Tú la letra, yo la música" o, más adelante; "El Atlas de las Nubes" u "Operación U.N.C.L.E.". "Me encanta el cine hecho para salas, hecho en celuloide, para el público, como una experiencia comunitaria", dijo Grant en Nueva Delhi

El actor británico más popular de la década de los noventa ganó el Globo de Oro a Mejor Actor de Comedia o Musical en 1994 por su papel en la comedia romántica 'Cuatro Bodas y un Funeral', y encarnó en los noventa roles icónicos como el del librero William Thacker en 'Notting Hil' y el del seductor Daniel Cleaver en la saga 'Bridget Jones'.

La compra de WBD por Netflix supone la fusión de dos de las principales compañías de entretenimiento audiovisual. Se espera que la transacción se cierre tras la anunciada separación de Discovery Global, la compañía centrada en la televisión, que englobará a CNN, TNT Sports, Discovery+ y canales en abierto en Europa. La operación podría estar completada en el tercer trimestre de 2026.