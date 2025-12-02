Kill Bill regresa más de 20 años después con Uma Thurman en una secuela ambientada en el Fortnite

No o se estrenará en cines, pero para los más fans puede servir. Más de 20 años después del estreno de 'Kill Bill', en 2003, la saga regresa con una colaboración inesperada entre el director Quentin Tarantino y Epic Games. Se presenta en una secuela titulada 'Yuki's Revenge', protagonizada por Beatrix Kiddo, interpretada nuevamente por Uma Thurman.

Un nuevo episodio que está disponible como cortometraje animado exclusivamente en el videojuego 'Fortnite' desde el 30 de noviembre.

La historia sumerge a los espectadores en el universo de Tarantino a través de ajustes de cuentas, tiroteos, explosiones... Como explica 'Le figaro', el tráiler ya revela un tenso y sangriento enfrentamiento entre Beatrix Kiddo y Yuki. El cortometraje transcurre así justo después del memorable enfrentamiento entre Beatrix Kiddo y O-Ren Ishii, el formidable líder de los Crazy 88, en el Volumen 1.

El capítulo perdido de la saga

Se trata de un capítulo perdido en la historia. Según Entertainment Weekly, la 'Venganza de Yuki' estaba originalmente prevista para formar parte de la película como una extensión narrativa, pero se pospuso debido a limitaciones de producción.

A diferencia del videojuego, se realizarán proyecciones exclusivas en cines el 5 de diciembre en Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido. Sin embargo, no hay proyecciones previstas en Francia. Concebida originalmente como una sola película, Kill Bill se dividió en dos partes debido a su duración de aproximadamente cuatro horas.