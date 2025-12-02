¿'Matrix' es fascista?: Lilly Wachowski denuncia cómo la extrema derecha se apropia de su película

Una de las escenas más icónicas de Matrix es, sin duda alguna, cuando Morfeo le da a elegir a Neo entre seguir con su vida dentro de la simulación, tomando una pastilla azul, o despertar al mundo real, tomando una pastilla roja. Curiosamente, la pastilla roja se convirtió en un símbolo del movimiento político impulsado por Donald Trump, MAGA.

Ahora, Lilly Wachowski, que junto a su hermana Lana dirigió el mítico filme, se ha pronunciado sobre el uso de su cinta por ciertas ideologías de derechas. "La gente lo interpretará como quiera interpretarlo. Veo todas las teorías locas y mutantes que hay en torno a las películas de Matrix, y las ideologías descabelladas que esas películas ayudaron a crear, y pienso: '¿Qué estáis haciendo? ¡No! ¡Eso está mal!'. Pero tengo que dejarlo ir hasta cierto punto, o si no... Nunca vas a conseguir que absolutamente todo el mundo crea lo que tú pretendías inicialmente", expresó Wachowski en declaraciones al podcast So True with Caleb Hearon.

Apropiación de "absolutamente todo"

"La ideología de derechas se apropia absolutamente de todo. Se apropia de los puntos de vista de izquierdas y los transforma para su propia propaganda, para ocultar cuál es el verdadero mensaje. Eso es lo que hace el fascismo. Y, por supuesto, eso es lo que va a pasar. Lo hacen con absolutamente todo", añadió la cineasta, señalando que el "fascismo toma estas cosas, estas ideas que generalmente se reconocen como preguntas, investigaciones o verdades sobre la humanidad y la vida, y las convierte en otra cosa, para eliminar el peso de lo que representan."

En todo caso, la realizadora también apuntó que ya no creaba con la intención de llegar al mayor número de personas posible, sino simplemente por el mismo hecho de crear. "Esa experiencia es la razón por la que estás ahí. No lo que viene después. Y por eso, como artista, intento estar lo más presente posible ahora. [...] Quiero estar presente y disfrutar cada día que tengo para crear. Porque la belleza del cine es que te permite reunirte en esta comunidad, con todos estos artistas diferentes, y plasmar lo que tienes en la cabeza en una nueva forma", explicó.

En cuanto a la interpretación personal que las directoras de Matrix tienen de su obra, cabe recordar que ambas se han referido a la trilogía en más de una ocasión como una alegoría de las personas transgénero, un colectivo del que ellas mismas forman parte.