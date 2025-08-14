Las mejores películas de estreno en plataformas para ver durante el puente de agosto

Con tres días feriados por delante hay tiempo para casi todo: bajar a la playa, bañarse en la piscina, seguir con la novela, tomarse un mojito... o tres, jugar un partido de tenis y, ¿por qué no?, ver cine de estreno en casa desde las múltiples plataformas de streaming que tenemos a un simple golpe de mando a distancia. Además, las altas temperaturas invitan, para quien disponga de ello, a pasar tiempo en casa resguardados al fresco del aire acondicionado, ¿qué mejor ocasión para ponernos al día con las mejores películas recientes? A continuación, para ayudaros en vuestra selección, os proponemos algunos de los estrenos más apetecibles para estos días de pleno verano:

'Votemos' (Prime Video)

Hoy, 14 de agosto, llega a la plataforma de Amazon la notable comedia española 'Votemos', dirigida por Santiago Requejo. Protagonizada por Clara Lago, Tito Valverde y Gonzalo de Castro cuenta que en un edificio del centro de Madrid, una comunidad de vecinos se reúne para votar el cambio de ascensor. Sin embargo, la noticia inesperada de que un nuevo inquilino con problemas de salud mental va a alquilar el piso de uno de los propietarios, cae como una bomba en la reunión, que toma un inesperado rumbo. Largometraje que se basa en un cortometraje del director y en su propia obra de teatro.

'María Callas' (Movistar)

Angelina Jolie encarna a la gran artista María Callas en su biopic. La cinta dirigida por el chileno Pablo Larraín narra la tumultuosa, bella y trágica historia de la vida de la cantante de ópera más importante del mundo, revivida y reimaginada durante sus últimos días en el París de los años setenta.

'La isla de los faisanes' (Movistar)

La isla de los faisanes es el condominio más pequeño del mundo. La mitad del año pertenece al estado español y la otra mitad al francés. Emerge en mitad del río Bidasoa, una frontera natural que separa ambos estados. Laida y Sambou, una pareja local pasean frente a la isla. De repente ven a dos personas cruzando el río a nado para intentar llegar al otro lado. Días después un cadáver aparece durante el intercambio de soberanía de la isla. ¿Quién se hace cargo?

'La fotógrafa corsa' (Filmin)

Drama francés dirigido por Thierry de Peretti. Antonia, una joven fotógrafa corsa, vive la vida, la amistad y el amor en medio de la agitación política de la isla desde los años 80 hasta principios de los 2000, retratando el viaje de una generación.