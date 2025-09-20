Sección patrocinada por
Cine
Las mejores películas de estreno para ver este fin de semana desde casa
El final del verano ofrece una serie de títulos apetecibles para disfrutar en plataformas
Último fin de semana del verano, y las diferentes plataformas de streaming que tenemos a nuestra disposición ofertan un interesante ramillete de películas de estreno para poder disfrutar desde casa. Hemos seleccionado las tres siguientes:
'Sirat' (Movistar)
La película deOliver Laxe, flamante candidata española a los Oscary Premio del Jurado en Cannes, llega por fin a Movistar. Entre el thriller y la road movie, este filme sigue a un hombre (Sergi López) y su hijo (Bruno Núñez), quienes llegan a una rave perdida en Marruecos. Buscan a Mar, su hija y hermana, desaparecida hace meses en una de esas fiestas sin amanecer.
'Los sudarios' (Filmin)
David Cronenberg('Una historia de violencia', 'Promesas del este') escribe y dirige 'Los sudarios', un thriller de ciencia-ficción, nominado a la Palma de Oro en Cannes, protagonizado por Vincent Cassel y Diane Kruger. Karsh, de 50 años, es un importante hombre de negocios. Inconsolable desde la muerte de su esposa, inventa GraveTech, una tecnología revolucionaria y controvertida que permite a los vivos vigilar a sus seres queridos difuntos en sus mortajas. Una noche, varias tumbas, incluida la de la esposa de Karsh, son profanadas. Karsh se propone localizar a los autores.
'Tras el verano' (Movistar)
El domingo 21, el último día del verano se estrena esta película que no puede tener un título más oportuno: 'Tras el verano'. La joven cineasta española Yolanda Centeno ('La frontera') debuta en la gran pantalla con este largometraje protagonizado porAlexandra Jiménez y Juan Diego Botto. Paula, Raúl y Dani podrían ser una familia más. Podrían serlo, de no ser porque Dani no es hijo de Paula, y ésta se enfrenta con el reto diario de demostrar que merece ostentar el “título” de madre. Este conflicto, unido a la separación de la pareja y, como consecuencia, la idea de que Paula pueda dejar de ver para siempre a Dani, nos plantea una historia que pone el dolor de un niño en el centro y lo desgarrador de las despedidas.
