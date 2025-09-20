Las mejores películas de estreno para ver este fin de semana desde casa

Último fin de semana del verano, y las diferentes plataformas de streaming que tenemos a nuestra disposición ofertan un interesante ramillete de películas de estreno para poder disfrutar desde casa. Hemos seleccionado las tres siguientes:

'Sirat' (Movistar)

La película deOliver Laxe, flamante candidata española a los Oscary Premio del Jurado en Cannes, llega por fin a Movistar. Entre el thriller y la road movie, este filme sigue a un hombre (Sergi López) y su hijo (Bruno Núñez), quienes llegan a una rave perdida en Marruecos. Buscan a Mar, su hija y hermana, desaparecida hace meses en una de esas fiestas sin amanecer.

'Los sudarios' (Filmin)

David Cronenberg('Una historia de violencia', 'Promesas del este') escribe y dirige 'Los sudarios', un thriller de ciencia-ficción, nominado a la Palma de Oro en Cannes, protagonizado por Vincent Cassel y Diane Kruger. Karsh, de 50 años, es un importante hombre de negocios. Inconsolable desde la muerte de su esposa, inventa GraveTech, una tecnología revolucionaria y controvertida que permite a los vivos vigilar a sus seres queridos difuntos en sus mortajas. Una noche, varias tumbas, incluida la de la esposa de Karsh, son profanadas. Karsh se propone localizar a los autores.

'Tras el verano' (Movistar)

El domingo 21, el último día del verano se estrena esta película que no puede tener un título más oportuno: 'Tras el verano'. La joven cineasta española Yolanda Centeno ('La frontera') debuta en la gran pantalla con este largometraje protagonizado porAlexandra Jiménez y Juan Diego Botto. Paula, Raúl y Dani podrían ser una familia más. Podrían serlo, de no ser porque Dani no es hijo de Paula, y ésta se enfrenta con el reto diario de demostrar que merece ostentar el “título” de madre. Este conflicto, unido a la separación de la pareja y, como consecuencia, la idea de que Paula pueda dejar de ver para siempre a Dani, nos plantea una historia que pone el dolor de un niño en el centro y lo desgarrador de las despedidas.