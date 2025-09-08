Miguel Ángel Revilla debuta en el cine en la comedia 'Cuerpos Locos' junto a Paz Padilla

El expresidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla ha debutado en el cine con un pequeño papel en 'Cuerpos Locos', una comedia familiar dirigida por Ana Mugarren ('El hotel de los líos') y protagonizada por Paz Padilla que se estrena el próximo 31 de octubre, ha informado este lunes la distribuidora.

La película tiene como argumento el intercambio entre los cuerpos de una niña de diez años, Ana, y su futura madrastra, Sara (Padilla), que está a punto de casarse con su padre, debido a la extraña magia que se produce durante un insólito fenómeno meteorológico.

Por lo que aparece el trailer de la película, el mediático político, ataviado con una toga, parece ser el encargado de celebrar un matrimonio, en lo que constituye su primera aparición en la gran pantalla.

Producida por Joaquín Trincado para Blogmedia y distribuida por A Contracorriente, completan el reparto Antonio Resines, Ricardo Castella, Diego Arroba 'el Cejas', Raúl Fernández de Pablo, David Fernández 'el Chiquilicuatre', Goizalde Núñez, Maribel Salas, Athenea Mata y los niños Maia Zaitegi, Carlos Morollón, David Calderón, Vega Cano. También colabora Juan Manuel Montilla Macarrón, más conocido como 'el Langui'.