Con la música a otra parte: Massive Attack se va de Spotify en protesta contra Israel

Massive Attack ha anunciado que retirará su música de todas las plataformas de streaming "con servicio en el territorio de Israel", en apoyo de la iniciativa 'No Music For Genocide', que ya cuenta con la firma de más de 400 artistas, entre ellos Primal Scream, Mike o Japanese Breakfast.

"En nuestra opinión, el precedente histórico de acciones artísticas efectivas durante el apartheid en Sudáfrica y el apartheid, los crímenes de guerra y el genocidio que ahora comete el Estado de Israel hacen imperativa la campaña 'No Music For Genocide'", señaló el grupo británico en un comunicado citado por el diario The Guardian.

Y en sus redes han hecho un llamamiento a todos los músicos para que transfieran su tristeza, ira y contribuciones artísticas en una acción coherente, razonable y vital para poner fin al infierno indescriptible que visita a los palestinos hora tras hora.

Además, el grupo hizo otro anuncio en paralelo referido solo a Spotify, precisando que en el caso de esta plataforma su salida se debe además a las supuestas inversiones que su CEO, Daniel Ek, ha realizado "en una empresa que produce drones de munición militar y tecnología de inteligencia artificial integrada en aviones de combate".

En Spotify, precisa el grupo, "a la carga económica que durante mucho tiempo ha recaído sobre los artistas se suma ahora una carga moral y ética, ya que el dinero ganado con tanto esfuerzo por los fans y el esfuerzo creativo de los músicos acaban financiando tecnologías letales y distópicas".

El pasado mes de junio, Prima Materia, la firma de capital riesgo de Ek, invirtió en la compañía de AI militar Helsing 600 millones de dólares, aunque un portavoz de Spotify aseguró a 'The Guardian' que la firma alemana "no está implicada en Gaza".

Su trabajo se centra en la defensa de Europa en Ucrania, algo que corroboró Helsing en un comunicado: "Nuestra tecnología se despliega en países europeos únicamente con fines disuasorios y de defensa contra la agresión rusa en Ucrania"