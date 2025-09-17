Acceso

La película española revelación, precandidata a los Óscar, que podremos ver desde casa este fin de semana

Este filme, dirigido por Oliver Laxe, se alzó con el Premio del Jurado en Cannes

  Sofía Campos
    Sofía Campos
Se estrenó el pasado 6 de junio en cines con el aval de obtener el Premio del Jurado en Cannes, y tras un exitoso verano en la cartelera, pasa ahora desde la gran pantalla a la pequeña para que podamos disfrutarla desde casa.

Se trata de la película'Sirat', una de las revelaciones del año en el cine español, dirigida por Oliver Laxe('Lo que arde'), y que estará disponible para su visionado en Movistar+ desde el próximo viernes 19 de septiembre.

'Sirat', precandidata española a los Óscar junto a 'Romería' (de Carla Simón) y 'Sorda' (de Eva Libertad), sigue a un hombre (Sergi López) y su hijo (Bruno Núñez), quienes llegan a una rave perdida en Marruecos. Buscan a Mar, su hija y hermana, desaparecida hace meses en una de esas fiestas sin amanecer. Reparten su foto una y otra vez rodeados de música electrónica y un tipo de libertad que desconocen. Conocen a un grupo de raveros y deciden seguirlos a una última fiesta que se celebrará en el desierto, donde esperan encontrar a la joven desaparecida.

Para el crítico de cine de LA RAZÓN, Sergi Sánchez, se trata de "una película áspera pero hipnótica, es ‎imposible librarse de su influjo". No se la pierdan. ‎

