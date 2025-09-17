La película española revelación, precandidata a los Óscar, que podremos ver desde casa este fin de semana

Se estrenó el pasado 6 de junio en cines con el aval de obtener el Premio del Jurado en Cannes, y tras un exitoso verano en la cartelera, pasa ahora desde la gran pantalla a la pequeña para que podamos disfrutarla desde casa.

Se trata de la película'Sirat', una de las revelaciones del año en el cine español, dirigida por Oliver Laxe('Lo que arde'), y que estará disponible para su visionado en Movistar+ desde el próximo viernes 19 de septiembre.

'Sirat', precandidata española a los Óscar junto a 'Romería' (de Carla Simón) y 'Sorda' (de Eva Libertad), sigue a un hombre (Sergi López) y su hijo (Bruno Núñez), quienes llegan a una rave perdida en Marruecos. Buscan a Mar, su hija y hermana, desaparecida hace meses en una de esas fiestas sin amanecer. Reparten su foto una y otra vez rodeados de música electrónica y un tipo de libertad que desconocen. Conocen a un grupo de raveros y deciden seguirlos a una última fiesta que se celebrará en el desierto, donde esperan encontrar a la joven desaparecida.

Para el crítico de cine de LA RAZÓN, Sergi Sánchez, se trata de "una película áspera pero hipnótica, es ‎imposible librarse de su influjo". No se la pierdan. ‎