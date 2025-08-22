Las películas de estreno que podemos ver este fin de semana en casa

Un fin de semana más las diferentes plataformas de streaming que tenemos a nuestra disposición nos ofrecen una sugerente variedad de películas de estreno para ver desde casa. Así, por ejemplo, desde ayer podemos ver Movistar+ la multipremiada cinta francesa 'La historia de Souleymane', o, a partir de hoy en Filmin el drama familiar 'Septiembre dice', largometraje dirigido por la también actriz grecofrancesa Ariane Labed:

'La historia de Souleymane', (Movistar)

Drama social en el que Boris Lojkine aborda con sensibilidad los problemas de la inmigración. Mientras pedalea por las calles de París para repartir comidas, Souleymane repite su historia. En dos días tiene que pasar la entrevista de solicitud de asilo, la clave para obtener papeles. Pero Souleymane no está preparado.

'Septiembre dice' (Filmin)

Dos hermanas inseparables pero con mentalidades opuestas mantienen un vínculo al límite de la relación tóxica. Durante unas vacaciones en la costa de Irlanda con su madre, el despertar sexual de una de ellas empezará a romper esa unión.

'Argylle' (Movistar)

Elly Conway es una introvertida escritora y amante de los gatos, autora superventas de las novelas de espías protagonizadas por Argylle, un glamuroso agente secreto con la misión de desbaratar una siniestra organización. En compañía de Aidan, un espía real que odia a los felinos, Elly descubre que sus relatos se corresponden con las actividades de una red real de espionaje, comenzando un peligroso juego de persecuciones. Estos dos insólitos colaboradores tendrán que introducirse en su propia aventura para adelantarse a los asesinos y evitar una crisis mundial.