Prepublicación del guion de Martin Scorsese sobre su posible película de Jesucristo

Me conmovió hondamente la introducción que el papa Francisco escribió a «Una trama divina», del padre Antonio Spadaro. Me sentí interpelado en lo más profundo por su llamamiento a los artistas. Quería responder de algún modo y decidí hacerlo de esta forma. . Me sentí interpelado en lo más profundo por su llamamiento a los artistas.

* * *

Comenzamos a oscuras.

una imagen pintada del rostro de Jesús ilumina el encuadre... y con la misma prontitud vuelve a desvanecerse en la oscuridad. De pronto,y con la misma prontitud vuelve a desvanecerse en la oscuridad.

una estatua de mármol de María sosteniendo el cuerpo de Jesús contra su pecho; una pequeña cruz de oro junto a una figura fabricada en serie de Jesús rezando al cielo; un niño sentado a una mesa mirando la cruz junto a unos elaborados dibujos a todo color para una película imaginaria titulada «La ciudad eterna». CORTE a una serie de imágenes en sucesión: una cruz lisa de madera que cuelga sobre una cama bien hecha en el dormitorio de un piso; vidrieras policromadas con escenas de la vida de Jesús;; una pequeña cruz de oro junto a una figura fabricada en serie de Jesús rezando al cielo; un niño sentado a una mesa mirando la cruz junto a unos elaborados dibujos a todo color para una película imaginaria titulada «La ciudad eterna».

"Me crie con imágenes de Jesús a mi alrededor (...): guapo, con barba y melena largas y hermosas, sobrenatural, piadoso..."

Más imágenes de Jesús: algunos conocidos retratos suyos fabricados en serie, unos breves instantes de «Intolerancia», de la versión muda de «El rey de reyes», de «La túnica sagrada» y de la versión sonora de «Rey de reyes».

VOZ: Como millones de niños en todo el mundo, me crie con imágenes de Jesús a mi alrededor, todas ellas basadas en una idea muy extendida de su aspecto y de su comportamiento: guapo, con barba y melena largas y hermosas, sobrenatural, piadoso...

CORTE de vídeo de «El Evangelio según san Mateo»: la escena del Sermón de la Montaña.

VOZ: Ya desde que el cine como proyecto de vida se hizo realidad para mí, había tenido en mente dirigir una película sobre Cristo ambientada en la época actual, con vestimenta moderna, rodada en 16 mm en blanco y negro en las calles de Nueva York, con apóstoles trajeados moviéndose entre pasillos de paredes viejas y desgastadas, con una crucifixión ambientada en los muelles del West Side, y con policías en lugar de centuriones: mi mundo. Pero vi el Cristo de Pasolini. Y aunque su ambientación no era actual, la sensación que transmitía sí lo era. La cercanía de Cristo estaba ahí. Pasolini nos mostró a un Jesús que se exaltaba y se enfurecía con frecuencia. Que luchaba... Su película hizo que la que yo tenía planeada me pareciera superflua, pero también me inspiró para ir más allá.

Una mesa de edición. En su pantalla, envejecida, una imagen detenida. Unas manos entran en el encuadre, recogen la película y la cortan.

"¿Cómo se representa a Jesús en el cine? (...) He realizado mis propios intentos"

VOZ: ¿Cómo se representa a Jesús en el cine? He pensado muchas veces en ello a lo largo de los años y he realizado mis propios intentos. Las palabras de Su Santidad me han transmitido un nuevo estímulo, un nuevo marco de referencia.

La mano que está sobre la mesa de edición se mueve hacia un «cubo de montaje» de cuyo borde superior cuelgan recortes de película sujetos con pinzas. Selecciona una de las tiras, la coloca sobre una empalmadora, le aplica cinta adhesiva y presiona el metal para sellar la unión entre las dos imágenes.

VOZ: El cine nunca es una cuestión de una imagen en solitario. El cine son imágenes en movimiento, pero, sobre todo, imágenes unidas entre sí. Si tomas una imagen y la colocas al lado de otra, haces que surja una tercera en la mente del espectador. Y eso es el cine, comunicar a través de una impresión o de una idea creada en la mente y en el corazón que no existe en la realidad. Es en ese ámbito de lo eterno que se abre entre las imágenes de lo real, de nuestro mundo, donde se puede sentir la presencia de Jesús.

"El cine son imágenes en movimiento, pero, sobre todo, imágenes unidas entre sí"

CORTE a la estación Grand Central, en la ciudad de Nueva York.

Movimiento constante en todas direcciones. Personas que bajan de trenes y que suben a ellos, personas que aprietan el paso para entrar en el metro, personas que buscan a otras, y personas que simplemente... «van»... Un lienzo de Bruegel en movimiento que amenaza con desbordar los límites del encuadre y envolvernos.

VOZ: Jesús contiene multitudes. Es constante. Está presente en todo lo que intentamos cuando es el amor lo que nos mueve a actuar, nos salga bien o no. Está ahí, en el más mínimo indicio de amor. No de amor a una cosa o una persona concretas, sino de amor como capacidad de acción.

La cámara sobrevuela la multitud y luego se posa más lenta en una cara, luego en otra, y después en otra y en otra más; vidas individuales vividas en el «aquí» y el «ahora»...

Una joven entra en el metro, donde todos los viajeros ocupan sus posiciones y sacan sus móviles y empiezan a escrolearlos... Ella no es una excepción.

VOZ: En Mateo 10, Jesús dice que no ha venido a traer la paz, sino la espada. ¿Es una llamada a la violencia? Obviamente no. Yo creo que es un llamamiento a examinar nuestras dudas y a buscar a Dios en nosotros mismos, ese sentimiento verdadero que hay en todos nosotros de actuar a partir del amor.

Se abren las puertas del metro.

Entra un hombre. Va sucio, sin lavar, lleva ropa andrajosa.

La cinta comenzaría con un hombre "sucio, sin lavar, lleva ropa andrajosa"

De una bolsa grande de material resistente, llena de periódicos y envases de plástico, saca un vaso grande y viene hacia nosotros.

Hace un discurso –ha perdido su piso en un incendio, necesita tres dólares más para conseguir una cama limpia donde dormir esa noche– y luego canta con voz chillona y áspera.

Avanza a trompicones con su gran bolsa voluminosa por el vagón abarrotado de gente.

Todo el mundo está nervioso. Casi todos evitan mirarle. Solo algunos pasajeros lanzan una ojeada fugaz. Pero la mayoría mantienen la mirada apartada de él.

Y él adopta un tono más agresivo e incluso profiere insultos.