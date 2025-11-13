«Te protegerán mis alas»: amor y fe para salir del infierno

El cineasta Antonio Cuadri –«Eres mi héroe» y «El corazón de la Tierra», entre otros– dirige «Te protegerán mis alas», un largometraje protagonizado por Ibrahima Kone, Nacho López y Alejo Sauras que está inspirado en la novela homónima del escritor sevillano José Miguel Núñez. Wentinam, un niño nacido en Togo y sin padres, pasa su infancia inmerso en episodios de atrocidades y oscuros pasadizos donde poder sobrevivir estableciendo relaciones de amistad con otros como él, rostros sin nombres que lo venden todo por unas migas de pan, hasta su dignidad.

Pero en medio de este escenario desolador aparecen personas que le recuerdan que no todo está perdido, que su vida tiene un sentido, que debe luchar por encontrarse a sí mismo y alcanzar su propósito.

«La ciudad de los muchachos» y los «Pequeños hogares», lugares de oportunidades, acogida y formación, y su encuentro con un misionero español, será el aliento que provoque un giro radical en su historia. El encuentro con Dios y con otros muchachos como él, le ayudará a encauzar sus pasos, ya sin nada que lo detenga.

El amor, el deseo de crear una familia y prosperar, será el motor para emprender su última y más arriesgada aventura. Una historia, en definitiva, dura y real, pero que nos conduce por los caminos de la esperanza, el saberse acompañado y sostenido por otros cuando uno está perdido y sin rumbo, el descubrimiento de que el amor es el impulso más grande para no desfallecer e intentarlo todo.