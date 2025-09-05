Acceso

Cultura Cine

Sección patrocinada por sección patrocinada

Cine

La próxima gala de los Goya se celebrará el 28 de febrero en el Fòrum de Barcelona

El presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite, lo ha revelado este viernes

GRANADA, 08/02/2025.- El guionista Eduard Sola posa con el Goya a mejor guión original por "Casa en flames", en la 39 edición de los Premios Goya de la Academia de Cine que se celebra este sábado en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Granada. EFE/Miguel Ángel Molina
Imagen de un "cabezón" en la 39.ª edición de los Premios Goya de la Academia de CineMiguel Angel MolinaAgencia EFE
La Razón
  • La Razón@larazon_es
    La Razón es un diario español de información general y de tirada nacional fundado en 1998
Creada:
Última actualización:

El presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite, ha revelado este viernes que la próxima gala de los premios Goya se celebrará el 28 de febrero en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona, en el Fòrum de la capital catalana.

Méndez-Leite, acompañado del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y de la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, ha explicado en rueda de prensa que se daban "todas las razones" para celebrar la edición número 40 en Barcelona por el "impulso" y "talento" de la producción cinematográfica desde Cataluña.

"El cine catalán nos come por los pies", ha añadido el presidente de la Academia sobre el poderío del cine catalán, que ejemplifica el hecho de que las tres últimas preseleccionadas para los Oscar sean producciones catalanas ('Sîrat', de Óliver Laxe; 'Romería', de Carla Simón; y 'Sorda', de Eva Libertad).

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas