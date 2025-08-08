¿Qué películas de estreno podemos ver este fin de semana en las plataformas?

Estamos en pleno agosto, viviendo los últimos coletazos de la canícula, con medio país de vacaciones. Al margen de ir a la playa, a la piscina o al río durante el día, aprovechar para refugiarse en el frescor del hogar de las altas temperaturas y el impenitente sol es una buena opción, y mejor aún si se puede disfrutar de una buena película de estreno a golpe de mando a distancia en una de tantas plataformas de streaming que tenemos a nuestra disposición por un módico precio en la suscripción. Por ello, para tratar de sacarle jugo a esos ratos de ocio que tenemos en casa, vamos a recomendar a continuación alguno de los estrenos de cine que saltan de la gran a la pequeña pantalla este fin de semana:

'Sorda' (Movistar)

El primer y notable largometraje -basado en un corto anterior- de Eva Libertad aterriza en Movistar. Protagonizada por Miriam Garlo y Álvaro Cervantes, 'Sorda' trata la historia de Ángela, una mujer sorda, que va a tener un bebé con Héctor, su pareja oyente. El embarazo hace aflorar sus miedos frente la maternidad y sobre cómo podrá comunicarse con su hija. La llegada de la niña genera una crisis en la pareja y lleva a Ángela a afrontar la crianza de su hija en un mundo que no está hecho para ella.

'La niña de la cabra' (Filmin)

La intérprete Ana Asensio vuelve a la dirección con su historia más autobiográfica. 'La niña de la cabra', con una estética y tono de fábula, se ambienta a finales de los años 80 en Madrid. Elena, una niña de ocho años, afronta la reciente pérdida de su abuela mientras se prepara para hacer la Primera Comunión. Su amistad con Serezade, una niña gitana que no se separa de su cabra, le lleva a plantearse si realmente el mundo es tal y como se lo han contado.

'Ángeles del desierto' (Prime Video)

Para los amantes del cine de acción, esta es su película. Martin Campbell dirige esta historia sobre un grupo de adolescentes que es tomado como rehén por los talibanes en Afganistán, Jake (Eva Green), una soldado americana, se une a un comando de mujeres para intentar liberarlas. El plan: Ganarse la confianza de los terroristas haciéndose pasar por miembros de una organización humanitaria. Pero las traiciones, las tragedias y los fantasmas del pasado de Jake complicarán el rescate en esta misión de vida o muerte.