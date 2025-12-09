'Romería', la aclamada película de Carla Simón, ya tiene fecha de estreno en Movistar

Por fin sabemos cuando llega a las plataformas de streaming, concretamente a Movistar, la películas 'Romería', de la joven directora catalana Carla Simón. Después de su deslumbrante estreno el pasado 5 de septiembre en las salas de cine, y tras pasar por la sección oficial del Festival de Cannes, además de acumular seis nominaciones a los Premios Feroz 2026, la cinta de la directora de 'Alcarrás' podrá verse desde casa el próximo 2 de enero de 2026.

Protagonizada por Llucàa García, Mitch y Tristán Ullóa, 'Romería' -escrita y dirigida por la artífice de 'Verano de 1993' cuenta la historia de Marina, quien viaja a Vigo para conocer a la familia de su padre biológico, que murió de sida, al igual que su madre, cuando ella era muy pequeña. A través de los encuentros con sus tíos, tías y abuelos, la joven intenta reconstruir un relato de sus padres, pero todos sienten demasiada vergüenza hacia los conflictos de drogas de la pareja, algo que Marina les recuerda con su presencia.

Será la historia de amor adolescente que vive con su primo lo que le permite reimaginar a sus padres y conectar con ellos. De esta forma, inventa un cuento, gracias al diario de su madre, que la libera del estigma que su familia siente por ellos y cumple el deseo de entender el pasado...