Sabrina Carpenter será "Alicia en el País de las Maravillas"

Continúa la moda de los "live action", y esta vez de la mano de una de las novelas más visitadas por creadores y artistas de la historia. Fue en 1865 cuando Charles Lutwidge Dodgson, bajo el seudónimo de Lewis Carroll, publicó la obra "Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas", una historia que rápidamente pasaría al imaginario popular, siendo aún hoy, también con la ayuda de la adaptación de Disney de 1951, una trama popular y reconocida. Ahora, a este universo se une un proyecto que, además, viene con sorpresa, pues lo protagonizará una de las figuras del momento.

La cantante y compositora estadounidense Sabrina Carpenter será la encargada de protagonizar la adaptación musical de "Alicia en el país de las maravillas" que están preparando desde Universal. Al más puro estilo "Wicked", que también contó con una cantante profesional para dar vida al papel principal, esta cinta será producida por Marc Platt, contará con el guion y dirección de Lorene Scafaria, y promete una reinterpretación moderna y visualmente impactante de la obra clásica de Lewis Carroll.