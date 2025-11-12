Acceso

Cultura Cine

Sección patrocinada por sección patrocinada

Cine

Sabrina Carpenter será "Alicia en el País de las Maravillas"

La cantante protagonizará la adaptación musical que Universal está llevando a cabo de la obra de Lewis Carroll

EA1427. BOGOTÁ (COLOMBIA), 23/08/2024.- Fotografía de archivo del 31 de diciembre de 2023 de Sabrina Carpenter durante el show de año nuevo en Nueva York (Estados Unidos). Carpenter lanzó este viernes su nuevo disco 'Short n' Sweet', el sexto álbum de su carrera en el que mantiene su esencia pop chicloso y hace un guiño a su estatura. EFE/ Stephani Spindel NO SALES EPA ZONE ARCHIVO
Sabrina Carpenter durante una actuaciónSTEPHANI SPINDELAgencia EFE
  • Sofía Campos
    Sofía Campos
Creada:
Última actualización:

Continúa la moda de los "live action", y esta vez de la mano de una de las novelas más visitadas por creadores y artistas de la historia. Fue en 1865 cuando Charles Lutwidge Dodgson, bajo el seudónimo de Lewis Carroll, publicó la obra "Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas", una historia que rápidamente pasaría al imaginario popular, siendo aún hoy, también con la ayuda de la adaptación de Disney de 1951, una trama popular y reconocida. Ahora, a este universo se une un proyecto que, además, viene con sorpresa, pues lo protagonizará una de las figuras del momento.

La cantante y compositora estadounidense Sabrina Carpenter será la encargada de protagonizar la adaptación musical de "Alicia en el país de las maravillas" que están preparando desde Universal. Al más puro estilo "Wicked", que también contó con una cantante profesional para dar vida al papel principal, esta cinta será producida por Marc Platt, contará con el guion y dirección de Lorene Scafaria, y promete una reinterpretación moderna y visualmente impactante de la obra clásica de Lewis Carroll.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas