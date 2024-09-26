Cine
Scorsese pospone de forma indefinida sus dos próximas películas sobre Sinatra y Jesucristo
El cineasta, informa "Variety", se ha visto obligado a cancelar de manera temporal estos proyectos, sin haber comunicado de forma oficial sus motivos
Martin Scorsese, de 81 años, continúa consolidando su título de legendario cineasta de Hollywood. Su última cinta, "Los asesinos de la luna", aterrizó en los cines españoles en enero de 2024 y obtuvo un gran reconocimiento. Con Leonardo DiCaprio, Robert de Niro y Lily Gladstone como reparto principal, el director volvió a ofrecer un filme que le mantenía en el puesto de una figura emblemática del cine. Y su carrera continúa, pues ya había planeado rodar dos películas que suscitaban grandes expectativas: Scorsese ha explicado en diferentes ocasiones que estaba planificando dos biopics, uno sobre la vida de Frank Sinatra y otro sobre Jesucristo. No obstante, parece que ha tenido que echar el freno. Sin especificar los motivos que le han llevado a esta decisión, informa "Variety" que ambos proyectos se han pospuesto de manera indefinida y que ninguno se filmará en 2025.
En principio, se conocía que las intenciones de Scorsese eran las de rodar ambos filmes de forma seguida, por lo que en poco tiempo podríamos conocer el resultado de ambos y ambiciosos proyectos. Según explica "Variety", se esperaba que "La vida de Jesús" fuera el primero en arrancar la producción, con una financiación independiente, y un rodaje repartido entre Israel, Italia y Egipto. Basada en la novela de Shusaku Endu, "Jesús", la cinta prometía explorar los aspectos humanos más complejos de la vida de Jesucristo. No obstante, el proyecto aún está en desarrollo, y no se conoce la fecha exacta en la que se podrá retomar el comienzo de su creación.
Por su parte, tuvo una gran repercusión la noticia de que Scorsese iba a crear una película biográfica sobre Sinatra. Parecía que la cinta iba a iniciar su rodaje en noviembre, pero según varias fuentes, cita "Variety", que supuestamente están involucradas en la producción, a mediados de agosto se notificó que la fecha inicial había sido cancelada, y aún no ha sido reprogramada. Además, en este filme entra en juego una parte clave, y es la de los herederos de Sinatra: ¿han dado la bendición a este proyecto? Su aprobación es crucial, pues la película se adentraría en el lado más humano y vulnerable del icónico artista. Su futuro, por tanto, y hasta que no tengan esta bendición confirmada, sigue siendo incierto.
En cuanto a los repartos de ambas cintas, se rumoreaba el fichaje de Andrew Garfield como intérprete de Jesucristo, aunque aún no había ningún nombre confirmado. Por su parte, en el caso del artista de jazz, estaría protagonizada por DiCaprio y Jennifer Lawrence.
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