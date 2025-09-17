Acceso

98ª edición

'Sirat', de Oliver Laxe, representará a España en los Óscar

La película del director gallego, galardonada en Cannes, competía con 'Sorda' y con 'Romería'

La Academia de Cine ha anunciado este mediodía que será finalmente'Sirat', la película escrita y dirigida por Oliver Laxe, la que represente a España en la 98ª edición de los Premios Óscar.

'Sirat', que se hizo con el Premio del Jurado en el pasado Festival de Cannes, competía con 'Romería', de Carla Simón, y con 'Sorda', de Eva Libertad; las otras precandidatas a representantes españolas en Hollywood.

