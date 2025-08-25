'Sirat', de Oliver Laxe, ya tiene fecha de estreno en Francia y en Estados Unidos

La película 'Sirat', de Oliver Laxe, se estrenará en septiembre en Francia y en el mes de noviembre en Estados Unidos, además de proyectarse en secciones de festivales como el de Toronto o Nueva York, ha informado este lunes un comunicado.

Tras alzarse con el Premio del Jurado en el Festival de Cannes, la obra de Laxe se estrenó el 6 de junio en España, donde hasta ahora ha tenido casi 400.000 espectadores, y se mantuvo durante varias semanas entre las películas más vistas en cines. También ha sido estrenada en Portugal y Alemania.

La historia es "un rito de paso para el espectador", que entra "en otra dimensión", dijo Laxe, de la mano de un padre que busca a su hija en las 'raves' de Marruecos durante un viaje frenético pero cargado de simbolismo e introspección.

Escrito por el director junto a Santiago Fillol (coguionista también de 'O que arde' y 'Mimosas'), y protagonizado por Sergi López (Premio César a Mejor Actor y Premio del Cine Europeo a Mejor Actor Europeo) y por el joven Bruno Núñez ('La Mesías'), en la película actúan además Stefania Gadda, Joshua Liam Herderson, Tonin Javier, Jade Ouki y Richard Bellamyun, que se han enfrentado a su primera experiencia cinematográfica, algo habitual en el cine de Laxe.

En Estados Unidos será distribuida por Neon, una de las distribuidoras más prestigiosas del cine independiente actual, responsable de títulos como 'Parásitos', 'Anatomía de una caída', 'Anora', 'La peor persona del mundo', 'La semilla de la higuera sagrada' o 'Yo, Tonya