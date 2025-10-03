Tres películas de estreno para disfrutar este finde desde casa

Como (casi) todos los viernes les sugerimos a nuestros lectores algunas películas de estreno que llegan este fin de semana a las diferentes plataformas de streaming que tenemos a nuestra disposición, a golpe de mando, para poderlas disfrutar desde casa, si no se hizo con anterioridad en el cine, o para revivir sus historias si así se quiere, en estos días en los que el tiempo libre suele ser mayor que entre semana. Sin más dilación, sirvan estas recomendaciones:

'Los tortuga' (Movistar)

Belén Funes dirige este drama familiar, multipremiado en el Festival de Málaga, protagonizado por Antonia Zegers y Elvira Lara. Anabel tiene 18 años y vive con su madre, Delia, una taxista chilena emigrada al barrio de Collblanc hace veinte años. Estudia primero de comunicación audiovisual en la ciudad de Barcelona. Le costó mucho esfuerzo entrar en la carrera, pero ahora su futuro está a punto de cambiar. Y es que aunque Anabel todavía no lo sepa, una carta está a punto de llegar.

'La receta perfecta' (Filmin)

La mejor ópera prima en los premios César llega a la pequeña pantalla. 'La receta perfecta', dirigida por Louis Courvoisier, sigue a Totone, un chico de 18 años que pasa la mayor parte del tiempo bebiendo cerveza y yendo de fiesta con su grupo de amigos, en la región del Jura. Pero la realidad y la desgracia le atrapan, y tiene que nuscarse la vida y cuidar de su hermana de 7 años. Entonces se propone fabricar el mejor queso Comté de la región, el que le haría ganar la medalla de oro en el concurso agrícola, dotado con 30.000 euros.

'Toda una vida' (Filmin)

Drama rural austriaco. Sigue la vida de Andreas Egger a lo largo de ocho décadas en el siglo XX. Una vida definida por las dificultades, los conflictos y la violencia, así como por tiempos felices y románticos. Basada en la novela homónima de Robert Seethaler.